काशी की 500 साल पुरानी रामलीला का रास्ता रुका; विरोध में उतरे राम-लक्ष्मण और सीता के बालस्वरूप

वाराणसी: काशी की 500 साल पुरानी लाटभैरव रामलीला पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. बुधवार को लाटभैरव से सरैया मार्ग पर निर्माणाधीन आरओबी के कारण रास्ता बंद होने से रामलीला का मंचन रूक गया. इससे नाराज समिति कार्यकर्ताओं के साथ बालस्वरूप राम, लक्ष्मण और सीता ने भी प्रतीकात्मक विरोध किया. इस विरोध से रामलीला प्रेमियों में भी हलचल मच गई.

लाटभैरव रामलीला के व्यास पं. दयाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि लाटभैरव पुल के पास आरओबी का निर्माण हो रहा है. बैरिकेडिंग से रास्ते को रोक दिया गया है. हाल ही में मुहर्रम के जुलूस और बाबा लाटभैरव विवाहोत्सव के दौरान सेतु निगम ने बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोला था. तब यह आश्वासन भी दिया था, कि रामलीला के बाद ही बैरियर लगाए जाएंगे. लेकिन फिर से यह रास्ता बंद कर दिया गया है. इससे रामलीला का मंचन रूक गया.

नक्कटैया शोभायात्रा भी निकलनी है: दयाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि शुक्रवार को प्रस्तावित नक्कटैया शोभायात्रा भी इसी मार्ग से गुजरनी है, जो अब असंभव लग रही है. उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों पर मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है. स्थानीय लोगों और रामलीला समिति ने चेतावनी दी है, कि यदि मार्ग तत्काल नहीं खोला गया, तो व्यापक जनांदोलन छेड़ा जाएगा.

प्रशासन से यह की जा रही मांग: पं. दयाशंकर त्रिपाठी ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा, यदि लाटभैरव-सरैया मार्ग जल्द नहीं खोला गया, तो गोस्वामी तुलसीदास के समय से चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला संकट में पड़ जाएगी. यह काशी की आस्था पर गहरे आघात जैसा होगा. रामलीला प्रेमी भी इसे सांस्कृतिक परंपरा पर हमला मान रहे हैं.