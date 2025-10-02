रांची के दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की पारंपरिक विदाई, बारिश भी नहीं रोक सकी भक्तों का उत्साह
रांची में दुर्गाबाड़ी की देवी मां को भक्तों ने भावभीनी विदाई दी. इस दौरान प्रतिमा को भक्तों ने कंधों पर उठाकर विसर्जित किया.
रांची: राजधानी रांची की दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा की पारंपरिक विधियों और रीति-रिवाजों के लिए खास पहचान रखता है. यहां पूजा-अर्चना से लेकर मां की विदाई तक हर आयोजन पूरी तरह परंपरा के अनुरूप किया जाता है. विजयादशमी के पावन अवसर पर गुरूवार को देवी मां की डोली उठाकर पारंपरिक ढाक और ढोल की थाप पर भक्तों ने माता रानी को नम आंखों से विदाई दी. भावुकता और उत्सव का यह संगम बारिश के बावजूद पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ देखने को मिला.
बारिश से प्रभावित नहीं हुआ श्रद्धालुओं का उत्साह
दुर्गाबाड़ी की यह खासियत है कि यहां बंगाली समुदाय के लोग, पीढ़ियों से इस पूजा को जीवित रखते आए हैं. विदाई के समय सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला कर मां की आराधना की और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं. ढाक और ढोलक की गूंज पर महिलाएं और पुरुष झूमते रहे. बारिश का पानी रुक-रुक कर गिरता रहा लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ बल्कि कई भक्तों ने कहा कि 'बारिश के बीच मां की विदाई का दृश्य और भी अद्भुत और भावुक हो गया'
देवी मां की प्रतिमा को कंधे पर उठाने की परंपरा
मां की डोली उठाकर कंधों पर ले जाने की परंपरा, यहां लंबे समय से निभाई जा रही है. इस साल भी भक्तों ने पारंपरिक अंदाज में मां की प्रतिमा को डोली पर सजाया और कंधों से उठाकर जलाशय की ओर प्रस्थान किया. चारों ओर जय मां दुर्गा और बोलो दुर्गा माई की जय के जयकारे गूंजते रहे. डोली यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए.
पूरी श्रद्धा के साथ दी गई मां को विदाई
दुर्गाबाड़ी ही नहीं बल्कि रांची के दूसरे पारंपरिक मंदिरों और पूजा पंडालों में भी विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हालांकि अधिकांश बड़े पंडालों का विसर्जन शुक्रवार को निर्धारित किया गया है लेकिन पारंपरिक विधि से पूजा करने वाले मंदिरों में आज ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. रांची के विभिन्न जलाशयों में भक्तों ने पूरी श्रद्धा और रीति-रिवाज के साथ मां को विदाई दी.
विसर्जन में शामिल हुए हर वर्ग के लोग
दुर्गाबाड़ी के विसर्जन स्थल पर माहौल पूरी तरह भावुक रहा. श्रद्धालुओं की आंखें नम थी लेकिन उनके चेहरे पर अगले साल मां फिर से आना की उम्मीद भी झलक रही थी. महिलाओं ने मां को विदाई देते हुए आरती उतारी और भक्तों ने गंगा जल व फूल अर्पित कर माता की प्रतिमा का विसर्जन किया. भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आई. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मां की डोली यात्रा और विसर्जन में शामिल हुए.
एक साथ दिखे भक्ति और संस्कृति के रंग
इस दौरान लोगों ने कहा कि मां की विदाई का यह क्षण भले ही भावुक कर देता है लेकिन यह त्योहार हमें एकता, श्रद्धा और परंपरा से जोड़ता है. रांची का दुर्गाबाड़ी, हर साल इस तरह के पारंपरिक आयोजन से पूरे शहर को भक्ति और संस्कृति के रंग में रंग देता है. इस बार भी विजयादशमी का दिन बारिश भले ही ले आया हो लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति भाव के सामने वह हल्की साबित हुई.
