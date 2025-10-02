ETV Bharat / state

रांची के दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की पारंपरिक विदाई, बारिश भी नहीं रोक सकी भक्तों का उत्साह

मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा ( Etv bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 2, 2025 at 7:44 PM IST 3 Min Read