JIASOWA का पांच दिवसीय दिवाली मेला संपन्न, पारंपरिक परिधान और हस्तशिल्प रहा आकर्षण का केंद्र
रांची में चल रहे झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन का पांच दिवसीय दिवाली मेला संपन्न हो गया.
Published : October 13, 2025 at 7:42 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (JIASOWA) का पांच दिवसीय दिवाली मेला इस बार उत्साह, उमंग और रौनक से सराबोर रहा. यह मेला हर वर्ष दिवाली से पहले आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार इसकी भव्यता और आकर्षण ने सभी का ध्यान खींच लिया. मेले का समापन सोमवार 13 अक्टूबर को हुआ.
दिवाली मेला में देशभर से स्टॉलधारक पहुंचे, जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक के उत्पादों की झलक यहां देखने को मिली. पारंपरिक परिधान, हस्तशिल्प, सजावटी सामान, सूखे मेवे, हैंडलूम, बेंत और बांस से बने क्राफ्ट्स, गृह सज्जा सामग्री से लेकर ऑर्गेनिक उत्पाद तक, हर स्टॉल पर कुछ न कुछ खास नजर आया. इस दौरान 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें झारखंडी उत्पादों के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों की संस्कृति की छाप भी दिखाई दी.
शनिवार और रविवार को मेले में 20,000 से अधिक लोग पहुंचे. परिवारों के साथ लोग पूरे जोश में खरीदारी करते और झारखंडी व्यंजनों का स्वाद लेते नजर आए. बच्चों के लिए गेम जोन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले की रौनक को दोगुना कर दिया.
इस वर्ष के मेले की एक खास थीम थी झारखंड की परंपरा और आत्मनिर्भरता का संगम. इसके तहत मेले में एक विशेष झारखंड गांव का सजीव रूप तैयार किया गया था, जिसमें पारंपरिक मिट्टी के घर, चरखा, बांस के बने सामान और लोक कलाओं को प्रदर्शित किया गया. इस झारखंडी गांव ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि बाहरी राज्यों से आए आगंतुकों को भी खूब आकर्षित किया.
मेले में झारखंड की महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने भी अपने उत्पादों की बिक्री की. मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित झुमके, रंगीन लैंप, झारखंडी पेंटिंग और टिकुली कला के स्टॉलों पर लोगों की भीड़ लगी रही. इससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई दिशा मिली.
जेसोवा की अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार मेला बेहद सफल रहा. उन्होंने कहा, इस वर्ष दिवाली मेले को लोगों ने भरपूर प्यार दिया. प्रतिदिन बढ़ती भीड़ और स्टॉलधारकों का उत्साह इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है. हमें गर्व है कि यह मेला अब न केवल रांची, बल्कि पूरे झारखंड की पहचान बन चुका है.
एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि दिवाली मेला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय और महिला उद्यमियों को एक मंच देना है, ताकि वे अपने हुनर और उत्पादों को लोगों तक पहुंचा सकें. इस वर्ष पहली बार डिजिटल भुगतान सुविधा और कचरा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया.
मेले में झारखंड के पारंपरिक पकवानों, धूसका, पिट्ठा, ठेठरी, लिट्टी-चोखा, और मालपुआ की खुशबू ने लोगों को अपनी ओर खींचा। वहीं केरल से आए मसालों के स्टॉल और कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स की महक ने इस मेले को एक अद्भुत सांस्कृतिक संगम बना दिया.
सोमवार की शाम समापन समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. लोकनृत्य, झुमर और आधुनिक नृत्य की प्रस्तुतियों ने मंच को जीवंत बना दिया.
जेसोवा की सचिव ने कहा कि आने वाले वर्षों में इस मेले को और बड़ा रूप दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादक और शिल्पकार इससे जुड़ सकें. उन्होंने सभी रांचीवासियों का आभार जताया जिन्होंने इस मेला को यादगार बना दिया.
