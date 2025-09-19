ETV Bharat / state

पितृ पक्ष मेला 2025: आज फल्गु नदी में स्नान करके दूध से तर्पण करने का विधान

आज गया श्राद्ध का 13वां दिन है. आज गायत्री, सावित्री और सरस्वती तीर्थ पर स्नान करना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

PITRU PAKSHA MELA 2025
गया श्राद्ध का 13वां दिन ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 9:00 AM IST

3 Min Read
गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के 14वें दिन और गया श्राद्ध के 13वें दिन फल्गु नदी में स्नान करके दूध का तर्पण करने का विधान है. इस दिन गायत्री, सावित्री और सरस्वती तीर्थ पर प्रातः मध्यान्ह और संध्या स्नान करना चाहिए. इन वेदियों पर पिंडदान तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें विष्णु लोक मिल जाता है.

पितृ दीपावली मनाई जाती है: पितृपक्ष मेले में आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि को पितृ दीपावली मनाई जाती है. पितृ दिवाली में पिंडदानी पितरों के सामने दीप जलाते हैं और इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं. एक अद्भुत नजारा भी फल्गु, देवघाट और सीताकुंड समेत अन्य वेदियों पर होता है.

PITRU PAKSHA MELA 2025
पिंडदान के लिए लाइन में लगे तीर्थयात्री ((ETV Bharat))

वंशज पिंडदानी को देते हैं आशीर्वाद: मान्यता है, कि दीप जलाने से पितर अपने वंशज पर प्रसन्न हो जाते हैं और पिंडदानी को आशीर्वाद देते हैं. इससे पिंडदानी को सुख-समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति होती है. पितरों के सामने उत्सव के रूप में पटाखे भी छोड़े जाते हैं. हालांकि कुछ सालों से प्रशासन ने भगदड़ की आशंका को लेकर इस पर रोक लगा रखी है.

अपने लोक को खाली कर देते हैं यमराज: मान्यता है कि आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि को यमराज अपने लोक को खाली करके सभी को मनुष्य लोक में भेजते हैं. मनुष्य लोक में आकर प्रेत और पितर अपने पापों या अन्य कर्मों का कीर्तन करते हुए अपने वंशज से मधु युक्त खीर खाने की अपेक्षा करते हैं. इसे लेकर पितरों के सामने पिंडदानी को ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त करना चाहिए. जिससे पितर प्रसन्न हो जाएं और आशीर्वाद दें.

PITRU PAKSHA MELA 2025
पिंडदान करने के लिए विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे ((ETV Bharat))

26 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे गयाजी: अब तक गयाजी में 26 लाख से अधिक तीर्थयात्री के आगमन की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है. बताया गया है कि फुट काउंटिंग मशीन के आधार पर अब तक 26 लाख से अधिक पिंडदानी गयाजी आए हैं. इस तरह अब पितृपक्ष मेले के अंतिम दिनों में भी तीर्थ यात्रियों- पिंडदानियां के आने का सिलसिला जारी है.

''आज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी की तिथि को फल्गु स्नान करके दूध का तर्पण करना चाहिए. साथ ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती तीर्थ पर स्नान करना चाहिए. पूरे विधि-विधान के साथ पिंडदानी यह कर्मकांड करें, जिससे उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और उन्हें विष्णु लोक मिल सके''. - गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा.

PITRU PAKSHA PINDDAAN FALGU RIVER पितृपक्ष मेला 2025 PITRU PAKSHA MELA 2025

