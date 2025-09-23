ETV Bharat / state

नवरात्रि में माता को चांदी चढ़ाने की परंपरा, सराफा बाजार में पायल, मुकुट,अक्षत और नयन की बढ़ी डिमांड

नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में चांदी अर्पण करने की परंपरा है.इस बार भी सराफा बाजार में माता से जुड़ी चीजें डिमांड में हैं.

Tradition of offering silver to Maa durga
नवरात्रि में माता को चांदी चढ़ाने की परंपरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 6:35 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 6:55 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है. 1 अक्टूबर तक नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा. नवरात्रि के नौ दिनों में चांदी के बने सामान जिसमें माता जी के पायल, माता जी की मूर्ति, माता जी के छत्र माता जी के नयन, माता जी के मुकुट जैसी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है.

चांदी सबसे शुद्ध धातु : सराफा व्यापारी की माने तो सभी धातुओं में चांदी पवित्र और शुद्ध धातु मानी गई है. भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में देवी मां को चांदी से बने इस तरह के सामान अर्पित करते हैं. लोगों में यह धार्मिक भावना सनातन काल से चली आ रही है. इस परंपरा का निर्वहन आज भी लोग करते हैं.सराफा व्यापारी लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन में चांदी के बने सामान की डिमांड बढ़ जाती है.

नवरात्रि में माता को चांदी चढ़ाने की परंपरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चांदी के सामानों में देवी मां की मूर्ति, छत्र, नयन, मुकुट, पायल, ,चरण पादुका जैसी चीजों को लोग मंदिर में चढ़ाते हैं. मंदिर में चांदी से बने इस तरह की चीजों को चढ़ाने के पीछे का कारण धार्मिक भावना है. इसके साथ ही लोगों की मन्नत पूरी होती है तब भी इस तरह के सामान मंदिर में देवी मां को अर्पित करते हैं. यह प्राचीन सनातनी परंपरा है, जिसका निर्वहन लोग आज भी करते हैं- लक्ष्मी नारायण लाहोटी, सराफा व्यापारी

पायल, मुकुट,अक्षत और नयन की बढ़ी डिमांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्योतिष में चांदी का महत्व : ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि ये परंपरा वास्तव में नवरात्रि में देवी को स्थायी, अमूल्य और अक्षय भोग अर्पण के भाव से जुड़ी है. चांदी के प्रतीकों का महत्व अलग-अलग है. जिसमें चांदी के चावल सामान्य चावल क्षणभंगुर हैं, लेकिन चांदी के अक्षत अक्षय और शाश्वत माने जाते हैं. यह स्थायी समृद्धि, अन्न-पूर्णता और धन-धान्य की वृद्धि का प्रतीक है. मान्यता है कि इससे घर में सदा अन्न और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

माता के लिए चांदी के आभूषण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चांदी का काजू या मेवा मेवे शक्ति और बल का प्रतीक होते हैं. चांदी के मेवे अर्पित करने का भाव है कि शक्ति और ऐश्वर्य कभी न घटे. यह स्थायी बल, सम्पन्नता और शारीरिक मानसिक संतुलन का सूचक है.चांदी के नयन देवी माँ अपनी कृपा-दृष्टि से भक्तों को देख रही हैं और रक्षा कर रही हैं. चांदी के नयन लगाने से भाव है कि देवी की कृपा दृष्टि शाश्वत और अमिट रहे- प्रिया शरण त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य

पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी के मुताबिक चांदी का छत्र सुरक्षा, शरण और उच्चता का प्रतीक है. चांदी का छत्र अर्पित करने से यह माना जाता है कि देवी की छत्र छाया सदा बनी रहे और भक्त पर संकट न आए. इसे राजकीय ऐश्वर्य और अभयदान का भी प्रतीक माना गया है. सामान्य वस्तुएं नश्वर होती हैं, लेकिन चांदी से बने प्रतीक अक्षय (अविनाशी) माने जाते हैं. इसलिए नवरात्रि में इन्हें देवी को चढ़ाकर यह भाव रखा जाता है कि हमारा सुख-समृद्धि स्थायी हो. मां की दृष्टि और सुरक्षा सदा बनी रहे और शक्ति का स्रोत कभी समाप्त न हो.

Last Updated : September 23, 2025 at 6:55 PM IST

