दशहरा पर उत्तराखंड के इन दो गांवों के बीच होता है 'गागली युद्ध', पश्चाताप से जुड़ी है परंपरा, जानें रोचक कहानी
दशहरा पर्व पर देहरादून के जौनसार बावर के दो गांवों के बीच गागली युद्ध की परंपरा चली आ रही है.
विकासनगर: उत्तराखंड का जौनसार बावर अपनी पौराणिक रीति रिवाज, पारंपरिक पर्व और तीज त्योहार के लिए मशहूर है. इन्हीं में एक पाइंता पर्व भी शामिल है, जो दशहरा पर्व पर मनाया जाता है. इस पर्व पर जौनसार बाबर के उदपाल्टा गांव और कुरौली गांव में गागली युद्ध जाता है. जिसमें दो गांव के लोग एक दूसरे पर अरबी के डंठल से एक-दूसरे पर वार करते हैं. यह युद्ध दो कन्याओं की मौत के कारण पश्चाताप का प्रतीक है. युद्ध के बाद सभी ग्रामीण महिलाएं और पुरुष पंचायती आंगन में सामूहिक नृत्य करते हैं.
दशहरा पर्व के मौके पर देहरादून जिले के जौनसार बावर के प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज देवदार के वृक्षों के बीच उदपाल्टा और कुरौली गांव के बीच गागली (अरबी) के डंठलों से युद्ध हुआ. इस अनोखे युद्ध को देखने के लिए जौनसार बावर समेत आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. यह एक ऐसा युद्ध है, जिसमें किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती, बल्कि युद्ध की समाप्ति पर दोनों गांव के लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे से गले मिलते हैं. इसके बाद उदपाल्टा गांव के पंचायती आंगन में महिलाओं और पुरूषों ने सामूहिक हारूल नृत्य कर लोक संस्कृति की अनूठी छटा बिखरी.
गागली युद्ध का कारण: किंवदंती है कि गागली युद्व के पीछे उदपाल्टा गांव की रानी और मुन्नी दो कन्याओं की कहानी है. कहानी के मुताबिक, एक दिन दोनों कन्याएं गांव से कुछ दूरी पर स्थित क्याणी नामक स्थान पर कुएं में पानी भरने गई थीं. जिसमें से एक कन्या अचानक कुएं में गिर गई. जबकि दूसरी कन्या घर पहुंचकर दूसरी कन्या के कुएं में गिरने सूचना ग्रामीणों को दी तो ग्रामीणों ने उसी पर धक्का देने का आरोप लगा दिया. आरोप से क्षुब्ध होकर दूसरी कन्या ने भी कुएं में छलांग लगा दी. इसके बाद ग्रामीणों को बहुत पछतावा हुआ.
रानी और मुन्नी की प्रतीकात्मक घास की बनी मूर्तियों की जाती है विसर्जित: सदियों से चली आ रही इस परंपरा के तहत पाइंता पर्व से दो दिन पहले दोनों कन्याओं की मूर्तियों की पूजा होती है. पाइंता के दिन मूर्तियों को कुएं में विसर्जित किया जाता है. हर साल कुरौली और उदपाल्टा के ग्रामीण पाइंता पर्व पर गागली युद्व कर पश्चाताप करते हैं.
स्थानीय निवासी प्रवीन चौहान बताते हैं कि इस पश्चाताप में दोनों गांव के ग्रामीण एक दूसरे पर गागली के डंठलों से एक दूसरे पर हमला कर युद्व करते हैं. इस युद्ध में किसी की न तो जीत होती है और न ही हार होती है. युद्व के बाद सभी ग्रामीण एक दूसरे को गले लगाते हैं.
