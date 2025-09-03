जयपुर: राजधानी की हर दुकान अब 'स्वदेशी अपनाओ' का संदेश देगी. बुधवार को जयपुर की हृदय स्थली हवा महल के पास, 50 से ज्यादा व्यापार मंडलों के व्यापारियों ने 'स्वदेशी खरीदें, आत्मनिर्भरता बढ़ाएं' का संकल्प लिया. सभी दुकानों पर 'यहां केवल स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं' लिखे पोस्टर और स्टीकर लगाए गए. इस दौरान राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने कहा कि यदि देश में खपत होने वाली सामग्री का निर्माण देश में ही होगा, तो विदेश से आयात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. वहीं, जयपुर व्यापार महासंघ ने ऐलान किया कि इस दीपावली राजधानी में सिर्फ स्वदेशी लाइटों और दीपकों का इस्तेमाल कर रोशनी की जाएगी.

व्यापारियों ने बुधवार को एक व्यापारिक यात्रा (रैली) निकाली. इस दौरान राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के सिंघी ने तिरंगे बैलून आसमान में छोड़े और लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई. साथ ही कहा कि जयपुर की धरा से स्वदेशी उत्पादों का क्रय-विक्रय करने का संकल्प लेते हुए इस व्यापारिक यात्रा का आगाज किया गया है. प्रधानमंत्री ने 'लोकल फॉर वोकल' का संदेश देते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था. ऐसे में पूरे देश के व्यापारी 'लोकल फॉर वोकल' का संकल्प ले रहे हैं. गत 6 जुलाई को श्रीनगर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई थी. इसके बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने की बात कही थी.अब जयपुर के व्यापारियों ने भारतीय उत्पादों को ही बेचने का संकल्प लिया है.

उन्होंने कहा कि जब भारत का हर व्यापारी और नागरिक 'लोकल फॉर वोकल' से जुड़ेगा और स्थानीय उत्पादों का क्रय-विक्रय करेगा, तो आने वाले समय में देश की जरूरत के अनुसार ही देश में निर्माण होगा. निर्माता बेहतरीन क्वालिटी की वस्तुएं बनाएंगे, तो आयात करने की आवश्यकता ही नहीं होगी. वह समय अब दूर नहीं है. जिस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, उसी तरह उत्पादन और क्रय-विक्रय में भी आत्मनिर्भर बनने वाला है.

दुकानों पर लगाया स्वदेशी का स्टीकर: व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि स्वदेशी खरीद कर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से 'हम स्वदेशी उत्पाद ही बेचते हैं, स्वदेशी को ही अपनाते हैं' का स्टीकर सभी दुकानों पर लगवाया जा रहा है. चूंकि आज देश में सुई से लेकर चंद्रयान तक बन रहा है, इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, घरेलू व्यापार बढ़ेगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा और घर से काम कर रही महिलाओं को भी एक मंच मिलेगा.

नहीं बिकेगा चीनी सामान: उन्होंने कहा कि चीन का सामान सस्ता होने की वजह से आता है, लेकिन वह अक्सर तीन दिन में ही खराब हो जाता है, जबकि भारत में निर्मित सामग्री के लिए कहा जाता है 'दादा लाए, पोता बरते'. उन्होंने बताया कि हाल ही में राखी का त्योहार था, तो न तो विदेशी राखियां आईं और न ही विदेशी गिफ्ट. अब आगामी दिनों में दीपावली का पर्व है. सभी व्यापारियों ने ठान लिया है कि एक भी चाइनीज लाइट न तो बेची जाएगी और न ही सजावट में इस्तेमाल की जाएगी. दीपक जलाकर और भारतीय लाइटों का इस्तेमाल करके ही रोशनी की जाएगी.