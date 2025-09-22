GST की नई दर से बाजारों में लौटी रौनक, आम उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं से लेकर सस्ती हुए वाहन
नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की दरों में हुए बदलाव के बाद बाजारों लोग खरीदी करने पहुंच रहे हैं.
Published : September 22, 2025 at 6:58 PM IST
रांची: जीएसटी दरों में हुए बदलाव से बाजारों में रौनक लौट आई है. नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुई इस कटौती से आम उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर मोटर गाड़ियों के दामों में कमी आने लगी है. बड़े बड़े मॉल ने उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में जीएसटी के नये दर के अनुसार तय कर बिक्री शुरू कर दी है. हालांकि छोटे और मंझोले दुकानदार धीरे-धीरे इसे लागू करने में लगे हैं.
इन सबके बीच रसोई में होने वाले इस्तेमाल के समान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरण से लेकर गाड़ियों तक की लगभग 400 वस्तुएं जीएसटी कटौती के कारण सस्ती हुई हैं. जिन प्रमुख उत्पादों के दाम में कमी आई है उसमें घी, पनीर, मक्खन, सूखे मेवे, कॉफी, आइसक्रीम, टीवी, टू व्हीलर और होटल के कमरों के किराए में कमी के साथ-साथ कार के दाम में भी कमी आई है.
टेलीविजन से लेकर टू व्हीलर्स और कार तक हुई सस्ती
जीएसटी में कटौती के बाद टीवी के दाम में 2500 से 60000 रुपए तक की कमी देखी जा रही है. अलग-अलग मॉडल पर दाम के अनुसार लगने वाले जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ, आम उपभोक्ता को मिलने लगा है. इसी तरह से दोपहिया वाहन से लेकर कार के दामों में कमी आई है. छोटी और बड़ी कारों को बनाने वाली कंपनी खासकर मारुति, टाटा मोटर्स, टोयोटा और हुंडई मोटर्स ने अपनी कारों की कीमत कम करने की घोषणा की है, जो आज से लागू हो जाएगी. टाटा मोटर्स ने टियागो जैसे छोटी गाड़ियों पर 75000 तक की कमी की है. इसी तरह टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी यामाहा ने भी मोटरसाइकिल और स्कूटी को नये जीएसटी के अनुसार दाम कम करके बेचना शुरू कर दिया है.
यामाहा टू व्हीलर के सैल्समैन संजय वर्मा बताते हैं कि आज से नई जीएसटी दर के अनुसार गाड़ियां बेची जा रही है. जिसके तहत गाड़ियों के दाम में 7000 से लेकर 18000 रुपये तक कम हुए हैं. उनका मानना है कि पिछले कई दिनों से बाजार में रौनक नहीं देखी जा रही थी लेकिन अब जीएसटी की नई दर के कारण ग्राहक दुकानों पर आने लगे हैं और गाड़ियां बुक होने लगी है.
पूरी तरह प्रभावी होने में लगेगा एक सप्ताह समय
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा कहते हैं कि जीएसटी की नई दर की वजह से वस्तुओं की कीमत कम होने लगी हैं हालांकि इसे पूरी तरह प्रभावी होने में एक सप्ताह लगेगा. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को इस निर्णय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को होगा जो रोजमर्रा से जुड़े सामान को खरीदते हैं.
वहीं रांची मोटर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण महेश्वरी कहते हैं कि आज से ही कार एवं अन्य चार चक्के की गाड़ियों की कीमतों में परिवर्तन आया है और अलग अलग मॉडल पर अलग अलग दाम में कमी आई है. आम उपभोक्ता से जुड़े सामानों के दामों में भी पहले दिन से ही कमी आती दिखनी शुरू हो गई है.
उपभोक्ता से जुड़े सामानों के दामों में आई कमी
इधर खुदरा व्यापारी संघ से जुड़े संजय कुमार कहते हैं कि सामान का आज से थोक में खरीद के बाद जो बिल आएगा उस हिसाब से दाम में कमी जरूर आएगी हालांकि उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह से लागू होने में कुछ दिन लगेंगे लेकिन इतना तो जरूर है कि सभी व्यवसायी को इसे लागू करना होगा.
बहरहाल 12 लाख तक की आय पर आयकर छूट के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी के सिर्फ दो ही स्लैब 5% और 18% रखने का निर्णय लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा.
