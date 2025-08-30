ETV Bharat / state

दिल्ली के चांदनी चौक के व्यापारियों ने सीलिंग से निजात पाने के लिए बप्पा से लगाई गुहार, जानें पूरा मामला - GANESH CHATURTHI 2025

दिल्ली स्थित चांदनी चौक के व्यापारियों ने गणपति पंडाल में गणेशजी की प्रतिमा के आगे एक होर्डिंग लगाकर सीलिंग से बचाने का गुहार लगाई.

गणपति पंडाल में बप्पा से गुहार
गणपति पंडाल में बप्पा से गुहार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 4:56 PM IST

नई दिल्ली: देशभर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है. राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार में इस पर्व की एक अलग ही झलक देखने को मिल रही हैं. चांदनी चौक के व्यापारियों ने गणपति पंडाल में बप्पा के आगे एक ऐसी गुहार लगाई है, जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है. व्यापारियों की आयोजक समिति ने पंडाल में बप्पा की प्रतिमा के आगे एक होर्डिंग लगाई है, जिसमें लिखा है कि "हे गणपति बप्पा, चांदनी चौक के सभी व्यापारियों को सीलिंग से बचाएं". यह होर्डिंग मारवाड़ी सदन के पंडाल में लगी है। इसका आयोजन श्री सिद्धि विनायक सेल ट्रस्ट द्वारा दिया गया है। आइए जानते आखिर व्यापारियों क्यों लगाई है यह अर्जी.

ट्रस्ट के महामंत्री और मर्केंटाइल एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य पवन गड़ोदिया ने बताया कि बीते दिनों चांदनी चौक में एमसीडी की सीलिंग कार्रवाई और नोटिस से व्यापारियों में चिंता और गुस्सा है. कटरा नील में चार दुकानें सील हो चुकी हैं और 42 को नोटिस मिला है. कई प्रयासों के बाद कोई भी सुनने को तैयार नहीं. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन व्यापारियों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है. इसके चलते समिति के सभी सदस्यों ने सुप्रीम गणपति बप्पा के चरणों में अरदास लगाई है. उम्मीद है कि बप्पा व्यापारियों की इस आपत्ति हर लेंगे.

चांदनी चौक में सीलिंग की समस्या पर व्यापारी क्या बोले (ETV Bharat)

समिति के सदस्य दीपक मित्तल ने बताया कि चांदनी चौक स्पेशल जोन में आता है. यहां 100 वर्ष से भी अधिक वक्त से कारोबार होता आ रहा है. जिन दुकानों को नोटिस मिला है या सीलिंग की कार्रवाई हुई है. वह निजी संपत्तियों पर दशकों से है. सीलिंग की वजह से व्यापारी काफी परेशान है. समझ नहीं आता कि व्यापार में ध्यान लगाए या सीलिंग की समझाया से छुटकारा. इसकी वजह से देवों के देव भगवान गणेश के सामने अर्जी लगाई है. पूरा विश्वास है कि बप्पा हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे.

सीलिंग की समस्या से निजात के लिए अरदास

बीते कई वषों से समिति के साथ जुड़े व्यापारी रूपेश अग्रवाल ने बताया कि श्री सिद्धि विनायक सेवा ट्रस्ट बीते 16 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन करता आ रहा है. 5 दिवसीय इस उत्सव में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किया जाता है. हर रोज सुबह और शाम को भोजन और प्रसाद मिलता है. वहीं यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना को बप्पा पूर्ण करते हैं. यही वजह है इस बार व्यापारियों ने बप्पा के समय सीलिंग की समस्या से निजात पाने की अरदास लगाई है.

गणपति पंडाल में बप्पा की प्रतिमा के आगे होर्डिंग
गणपति पंडाल में बप्पा की प्रतिमा के आगे होर्डिंग (ETV Bharat)

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि जिन इलाकों में ऐसे निर्माण पाए जाएं, वहां की सभी संपत्तियों को तुरंत सील किया जाए. गौरतलब है कि मारवाड़ी सदन हर वर्ष एक नई थीम के साथ गणपति पंडाल को सजाया जाता है. इस वर्ष ग्रामीण और इको फ्रेंडली थीम देखने को मिल रही. बीते वर्षों में चंद्रयान, जंगल आदि थीम के साथ पंडाल को सजाया था. स्थापना वाले दिन बप्पा को कलशयात्रा के बाद स्थापित किया. चांदनी चौक के पूरे बाजार में ऐसा आयोजन और कहीं नहीं किया जाता.

