लखनऊ : बुलंदशहर में एनएच 34 पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हैं. हादसे के बाद प्रशासन सख्त हो गया है. यह सख्ती ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी को ढोने के लेकर की जा रही है. परिवहन विभाग का कहना है कि चेकिंग में सवारी ढोते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली पाए गए तो चालान की कार्रवाई की जाएगी. 6 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है.

बता दें, ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े हादसे पहले भी हो चुके हैं. कई जानें जा चुकी हैं. साल 2022 में लखनऊ के इटौंजा में ट्रैक्टर-ट्रॉली तालाब में पलट गई थी. हादसे में आठ महिलाओं और दो बच्चों की मौत हो गई. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त आदेश दिए कि ट्रॉली से किसी तरह के यात्री नहीं ढोए जाएं. परिवहन विभाग ने भी सख्त आदेश जारी किया.

अभियान चलाकर सवारियां ले जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिकों पर कार्रवाई भी की गई. प्रधानों के साथ बैठक कर समझाया गया. इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया और अभियान भी ठंडे बस्ते में चला गया. साल दर साल ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं और विभाग हाथ पैर हाथ धरे बैठा है.

सड़क हादसों में यूपी नंबर वन : पिछले कुछ वर्षों में हादसों का ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है. इन हादसों पर गौर किया जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ट्रॉली ही है. देश भर में उत्तर प्रदेश सड़क हादसों के लिहाज से पहले नंबर है. हादसों को 50% तक कम करने के लिए चेकिंग के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है. प्रशासन बड़ी गाड़ियों पर एक्शन तो लेता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर ध्यान नहीं दिया जाता.

यही वजह है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली से हादसे भी खूब होते हैं और जानें भी जाती हैं. बुलंदशहर में हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे के बाद परिवहन विभाग की नींद खुल गई है. अधिकारी ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारियां ढोने वालों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी में जुट गए हैं. ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 6 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा.

यूपी में ट्रैक्टर-ट्रॉली को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े 10 बड़े हादसे :

25 अगस्त 2025- बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के घटाल गांव में कंटेनर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी दी. हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए. 7 अगस्त 2025- मथुरा-बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फट गया. तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली से ग्वालियर की ओर जा रहे थे. 10 मई 2025 - लखनऊ के इटौंजा में किसान पथ पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पोल से टकराकर पलट गई. हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबकर 30 साल के मजदूर रंजीत की मौत हो गई. 24 अप्रैल 2022 - फिरोजाबाद जिले में ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. एक महिला की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए थे. ट्रॉली में 20 लोग सवार थे. 24 मई 2024- पीलीभीत में बिजली की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गया, जिससे 19 लोग झुलस गए. करीब 20 लोग ट्रॉली में सवार होकर भरा पचपेड़ा गांव में उर्स में शामिल होने जा रहे थे. 21 नवंबर 2023 - सोनभद्र जिले के मच्छी थाना क्षेत्र के लोढ़ा गांव में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 13 घायल हो गए. ट्रैक्टर का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ था. 20 फरवरी 2022- बांदा जिले के कालिंजर थाना क्षेत्र की रावण पहाड़ी पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए थे. 27 अगस्त 2022- हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में किसानों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली गर्रा नदी में गिरी गई. कई किसान नदी में बह गए. हादसे में कुछ किसान तैर कर निकले सके. ट्रॉली में 40 लोग सवार थे. 26 सितंबर 2022- लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के गद्दीनपुरवा गांव के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली तालाब में पलट गई थी. हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी. 36 लोग घायल हो गए थे. छोटी से ट्रॉली में 46 लोग सवार थे. 2 अक्टूबर 2022- कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र में भदेउना गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तालाब में गिर गई थी. 26 लोगों की मौत हो गई. ट्रॉली में करीब 50 लोग सवार थे.

ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारियां ढोने वालों पर होगी कार्रवाई : लखनऊ संभाग के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय का कहना है कि समय-समय पर परिवहन विभाग की तरफ से ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारियां ढोने वालों पर भी कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाता है. उन पर एक्शन भी लिया जाता है. उन्हें समझाया जाता है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्य और व्यावसायिक कार्य में ही करें. सवारी ढोने में इनका इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए. अब एक बार फिर ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी जो अवैध तरीके से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

