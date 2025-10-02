ETV Bharat / state

बलरामपुर में मूर्ति विसर्जित करके लौट रही श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 15 बच्चों समेत 20 घायल

बलरामपुर: जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करके लौट रही ट्रैक्टर ट्राली पलट से करीब 20 श्रद्धालु घायल हो गए. घायलों में अधिकांश बच्चे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 20 बच्चे: उतरौला पुलिस क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गुरुवार देर शाम जिले के जरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेलखंड गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करके लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गई. हादसे के समय करीब 20 बच्चे सवार थे, जिसमें करीब 15 बच्चे घायल हो गए. ट्रैक्टर ट्रॉली पलटते ही कोहराम मच गया.

ग्रामीणों ने बच्चों को ट्रैक्टर ट्राली से निकाला: सीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बच्चों को ट्रैक्टर ट्राली से निकाला. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वहां उनका इलाज किया जा रहा है. ट्रैक्टर ट्राली में करीब 20 बच्चे सवार थे. 10 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है.