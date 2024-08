ETV Bharat / state

पोकरण-फलसूंड मार्ग पर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 5 जोधपुर रैफर - More than 12 injured in accident

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 19 hours ago | Updated : 19 hours ago

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल ( ETV Bharat Jaisalmer )

अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से कई गंभीर रूप से घायल (ETV Bharat Jaisalmer) जैसलमेर/पोकरण: भणियाणा स्थित महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य के लिए दिहाड़ी मजदूरों को ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर माड़वा गांव के पास पलट गई. इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. भणियाणा पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल सुखराम विश्नोई ने बताया कि घटना में गंभीर रूप से घायल 5 जनों को जोधपुर रैफर किया गया है. वहीं अन्य 10 लोगों का उपचार जिला अस्पाल में चल र​हा है. जिले के पोकरण उपखंड क्षेत्र में हुए इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. घायलों में पुरुष और महिलाओं के अलावा बच्चे भी शामिल हैं. दरअसल, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में एक दर्जन से अधिक मजदूर पोकरण-फलसूंड सड़क मार्ग पर भणियाणा की तरफ जा रहे थे. इस दौरान मांडवा गांव के पास से निकलने के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली के अचानक पलट जाने से यह हादसा हो गया.

Last Updated : 19 hours ago