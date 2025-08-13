झालावाड़: जिले में कामखेड़ा बालाजी धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं का धार्मिक सफर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में बदल गया. मध्यप्रदेश के सुठालिया गांव से आए श्रद्धालु दर्शन करने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान मनोहरथाना क्षेत्र के समरोल के पास ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे घास काट रही महिला शीला देवी इसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

कई यात्री हुए घायल: जावर थाना अधिकारी धनराज गुर्जर ने बताया कि हादसे में ट्रॉली में सवार 20 से 24 महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को मनोहरथाना के प्राथमिक अस्पताल पहुंचाया. वहां से एक गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. करीब 6 घायलों का इलाज मनोहरथाना के अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

चश्मदीदों ने बताया भयावह मंजर: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रॉली पलटते ही जोरदार चीख-पुकार मच गई. बच्चे और महिलाएं घायल अवस्था में सड़क पर बिखरे पड़े थे. आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी. हादसे के समय ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में बताया जा रहा है, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा.

जावर थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी धनराज गुर्जर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग अक्सर यात्री परिवहन के लिए किया जाता है, जबकि यह सुरक्षित नहीं है. हाल ही में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं, जिनमें लोगों की जान गई है. परिवहन विभाग को इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.