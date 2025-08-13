ETV Bharat / state

झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल - TRACTOR TROLLEY OVERTURNED

झालावाड़ के कामखेड़ा बालाजी धाम से लौटते श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी. एक महिला की मौत, 20-24 लोग घायल, पुलिस और अस्पताल में इलाज जारी.

TRACTOR TROLLEY OVERTURNED
हादसे के बाद अस्पताल में लगी भीड़ (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read

झालावाड़: जिले में कामखेड़ा बालाजी धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं का धार्मिक सफर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में बदल गया. मध्यप्रदेश के सुठालिया गांव से आए श्रद्धालु दर्शन करने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान मनोहरथाना क्षेत्र के समरोल के पास ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे घास काट रही महिला शीला देवी इसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

कई यात्री हुए घायल: जावर थाना अधिकारी धनराज गुर्जर ने बताया कि हादसे में ट्रॉली में सवार 20 से 24 महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को मनोहरथाना के प्राथमिक अस्पताल पहुंचाया. वहां से एक गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. करीब 6 घायलों का इलाज मनोहरथाना के अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

इसे भी पढ़ें- दौसा में पिकअप और कंटेनर में भीषण भिड़ंत, UP निवासी 11 लोगों की मौत, खाटूश्याम-बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे

चश्मदीदों ने बताया भयावह मंजर: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रॉली पलटते ही जोरदार चीख-पुकार मच गई. बच्चे और महिलाएं घायल अवस्था में सड़क पर बिखरे पड़े थे. आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी. हादसे के समय ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में बताया जा रहा है, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा.

जावर थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी धनराज गुर्जर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग अक्सर यात्री परिवहन के लिए किया जाता है, जबकि यह सुरक्षित नहीं है. हाल ही में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं, जिनमें लोगों की जान गई है. परिवहन विभाग को इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

झालावाड़: जिले में कामखेड़ा बालाजी धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं का धार्मिक सफर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में बदल गया. मध्यप्रदेश के सुठालिया गांव से आए श्रद्धालु दर्शन करने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान मनोहरथाना क्षेत्र के समरोल के पास ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे घास काट रही महिला शीला देवी इसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

कई यात्री हुए घायल: जावर थाना अधिकारी धनराज गुर्जर ने बताया कि हादसे में ट्रॉली में सवार 20 से 24 महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को मनोहरथाना के प्राथमिक अस्पताल पहुंचाया. वहां से एक गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. करीब 6 घायलों का इलाज मनोहरथाना के अस्पताल में चल रहा है, जबकि बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

इसे भी पढ़ें- दौसा में पिकअप और कंटेनर में भीषण भिड़ंत, UP निवासी 11 लोगों की मौत, खाटूश्याम-बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे

चश्मदीदों ने बताया भयावह मंजर: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रॉली पलटते ही जोरदार चीख-पुकार मच गई. बच्चे और महिलाएं घायल अवस्था में सड़क पर बिखरे पड़े थे. आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी. हादसे के समय ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में बताया जा रहा है, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा.

जावर थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी धनराज गुर्जर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग अक्सर यात्री परिवहन के लिए किया जाता है, जबकि यह सुरक्षित नहीं है. हाल ही में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं, जिनमें लोगों की जान गई है. परिवहन विभाग को इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

झालावाड़ में टॉली पलटने से हादसाJHALAWAR ACCIDENTKAMKHEDA BALAJI DHAMTRACTOR TROLLEY OVERTURNED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रिजर्व कोच में अनरिजर्व्ड यात्री बढ़ा रहे परेशानी, कंफर्म टिकट के बाद भी नहीं मिल रही सीट, AC कोच में भी घुस जाते हैं लोग

ट्रेन में यात्री का केयरटेकर बना रेल मदद ऐप, जोधपुर में हर शिकायत का 21 मिनट में समाधान

व्हाइट रस्ट ने देश के खेतों में मचाई खलबली, वैज्ञानिकों ने घोषित किया राष्ट्रीय रोग

क्या कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान रुके हुए 18 महीने का DA-DR मिलेगा? जानें वित्त मंत्रालय का जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.