ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी घोटाला, कांग्रेस का आरोप, ज्यादा पैसे देकर हुई खरीदी - TRACK SHOOT PURCHASE SCAM

बस्तर ओलंपिक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं.

Track shoot purchase scam
बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी घोटाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने बस्तर ओलंपिक को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाए कि बस्तर ओलंपिक के लिए ट्रैक सूट खरीदी में घपला हुआ है.कांग्रेस ने अब खरीदी की जांच की मांग उठाई है.

क्या है कांग्रेस का आरोप ?: बस्तर जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि जिस बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बड़ी - बड़ी बातें कर रहे थे, उसी बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी में साय सरकार ने भ्रष्टाचार किया है. 4900 रुपए के ट्रैक सूट खरीदी के लिए निविदा बुलाई गई. जिसमें क्वालीफाई करने वाली 5 कंपनियां एक ही ब्रांड शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा.लि. से जुड़ी थी. सभी पांचों कंपनियों ने एक ही ट्रैक सूट मॉडल (आर्टिकल कोड 459A) के लिये बोली लगाई. इसमें शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा.लि. को एल 1 घोषित किया गया.फिर उससे 2499 रुपए की दर से ट्रैक सूट खरीदा गया.

Track shoot purchase scam
1539 का ट्रैक शूट 2499 में खरीदने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी घोटाला : कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुल 10 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. इसमें एआर नीच फैब, एडिडास, हिंद स्पोर्ट्स, नरेन संस ट्रॉफी वाले, रिद्धि - सिद्धि सॉल्यूशन, शैम स्पोर्ट्स, शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पोर्टटेक्स, वरना डिसप्ले और विनायक वेंचर्स शामिल थे. टेक्निकल बिड में केवल 5 कंपनियां शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वरना डिसप्ले सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नरेन संस, विनायक वेंचर्स और रिद्धि -सिद्धि सॉल्यूशन ने क्वालीफाई किया. बाकी कंपनियां टेक्निकल बिड में ही डिसक्वालीफाई कर दी गई. एडिडास जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को भी टेक्निकल बिड में बाहर कर दिया गया - सुशील मौर्य, शहर अध्यक्ष कांग्रेस

Track shoot purchase scam
अमित शाह ने की थी बस्तर ओलंपिक की तारीफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कंपनी ऑनलाइन कम कीमत में बेच रही ट्रैक शूट : खेल विभाग ने शिव नरेश ब्रांड के जिस ट्रैक सूट को 2499 रूपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा. वहीं ट्रैक सूट कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1539 रूपए में उपलब्ध है. यानि प्रति यूनिट ट्रैक सूट पर 960 रूपए का अंतर पाया गया. खेल विभाग ने 4 हजार 900 ट्रैक सूट की खरीदी के लिए 2499 रूपए प्रति यूनिट की दर से कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 45 हजार रूपए का भुगतान किया है.

Track shoot purchase scam
ट्रैक शूट ज्यादा कीमत देकर खरीदे गए : कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कितने पैसे का अतिरिक्त भुगतान ?: कंपनी की वेबसाइट में दिए गए 1539 रूपए की दर पर अगर ट्रैक सूट की खरीदी की जाती तो खेल विभाग को महज 75 लाख 41 हजार 100 रूपए का भुगतान करना होता. इससे करीब 47 लाख रूपए की बचत हो सकती थी. उन्होंने कहा कि मामला एक ट्रैक सूट खरीदी का है. पूरे आयोजन में कितना घोटाला हुआ होगा कल्पना की जा सकती है. उन्होंने इस मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है.

मावा मोदोल युवाओं के सपने कर रहा साकार,निशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी की सुविधा, 34 बालिकाएं बनीं नगर सैनिक

हथियार से हरियाली तक का सफर, मां और शहीदों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों ने लगाए पौधे

नशीली दवा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, मेडिकल स्टोर सील, लाइसेंस नहीं होने पर क्लिनिक भी हुई बंद

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने बस्तर ओलंपिक को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाए कि बस्तर ओलंपिक के लिए ट्रैक सूट खरीदी में घपला हुआ है.कांग्रेस ने अब खरीदी की जांच की मांग उठाई है.

क्या है कांग्रेस का आरोप ?: बस्तर जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि जिस बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बड़ी - बड़ी बातें कर रहे थे, उसी बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी में साय सरकार ने भ्रष्टाचार किया है. 4900 रुपए के ट्रैक सूट खरीदी के लिए निविदा बुलाई गई. जिसमें क्वालीफाई करने वाली 5 कंपनियां एक ही ब्रांड शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा.लि. से जुड़ी थी. सभी पांचों कंपनियों ने एक ही ट्रैक सूट मॉडल (आर्टिकल कोड 459A) के लिये बोली लगाई. इसमें शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा.लि. को एल 1 घोषित किया गया.फिर उससे 2499 रुपए की दर से ट्रैक सूट खरीदा गया.

Track shoot purchase scam
1539 का ट्रैक शूट 2499 में खरीदने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी घोटाला : कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुल 10 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. इसमें एआर नीच फैब, एडिडास, हिंद स्पोर्ट्स, नरेन संस ट्रॉफी वाले, रिद्धि - सिद्धि सॉल्यूशन, शैम स्पोर्ट्स, शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पोर्टटेक्स, वरना डिसप्ले और विनायक वेंचर्स शामिल थे. टेक्निकल बिड में केवल 5 कंपनियां शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वरना डिसप्ले सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नरेन संस, विनायक वेंचर्स और रिद्धि -सिद्धि सॉल्यूशन ने क्वालीफाई किया. बाकी कंपनियां टेक्निकल बिड में ही डिसक्वालीफाई कर दी गई. एडिडास जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को भी टेक्निकल बिड में बाहर कर दिया गया - सुशील मौर्य, शहर अध्यक्ष कांग्रेस

Track shoot purchase scam
अमित शाह ने की थी बस्तर ओलंपिक की तारीफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कंपनी ऑनलाइन कम कीमत में बेच रही ट्रैक शूट : खेल विभाग ने शिव नरेश ब्रांड के जिस ट्रैक सूट को 2499 रूपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा. वहीं ट्रैक सूट कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1539 रूपए में उपलब्ध है. यानि प्रति यूनिट ट्रैक सूट पर 960 रूपए का अंतर पाया गया. खेल विभाग ने 4 हजार 900 ट्रैक सूट की खरीदी के लिए 2499 रूपए प्रति यूनिट की दर से कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 45 हजार रूपए का भुगतान किया है.

Track shoot purchase scam
ट्रैक शूट ज्यादा कीमत देकर खरीदे गए : कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कितने पैसे का अतिरिक्त भुगतान ?: कंपनी की वेबसाइट में दिए गए 1539 रूपए की दर पर अगर ट्रैक सूट की खरीदी की जाती तो खेल विभाग को महज 75 लाख 41 हजार 100 रूपए का भुगतान करना होता. इससे करीब 47 लाख रूपए की बचत हो सकती थी. उन्होंने कहा कि मामला एक ट्रैक सूट खरीदी का है. पूरे आयोजन में कितना घोटाला हुआ होगा कल्पना की जा सकती है. उन्होंने इस मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है.

मावा मोदोल युवाओं के सपने कर रहा साकार,निशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी की सुविधा, 34 बालिकाएं बनीं नगर सैनिक

हथियार से हरियाली तक का सफर, मां और शहीदों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों ने लगाए पौधे

नशीली दवा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, मेडिकल स्टोर सील, लाइसेंस नहीं होने पर क्लिनिक भी हुई बंद

For All Latest Updates

TAGGED:

SCAM IN BASTAR OLYMPICSCONGRESS ALLEGES PURCHASEट्रैक सूट खरीदी घोटालाबस्तर ओलंपिकTRACK SHOOT PURCHASE SCAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.