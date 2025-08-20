जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने बस्तर ओलंपिक को लेकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाए कि बस्तर ओलंपिक के लिए ट्रैक सूट खरीदी में घपला हुआ है.कांग्रेस ने अब खरीदी की जांच की मांग उठाई है.

क्या है कांग्रेस का आरोप ?: बस्तर जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि जिस बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बड़ी - बड़ी बातें कर रहे थे, उसी बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी में साय सरकार ने भ्रष्टाचार किया है. 4900 रुपए के ट्रैक सूट खरीदी के लिए निविदा बुलाई गई. जिसमें क्वालीफाई करने वाली 5 कंपनियां एक ही ब्रांड शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा.लि. से जुड़ी थी. सभी पांचों कंपनियों ने एक ही ट्रैक सूट मॉडल (आर्टिकल कोड 459A) के लिये बोली लगाई. इसमें शिव नरेश स्पोर्ट्स प्रा.लि. को एल 1 घोषित किया गया.फिर उससे 2499 रुपए की दर से ट्रैक सूट खरीदा गया.

1539 का ट्रैक शूट 2499 में खरीदने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी घोटाला : कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुल 10 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. इसमें एआर नीच फैब, एडिडास, हिंद स्पोर्ट्स, नरेन संस ट्रॉफी वाले, रिद्धि - सिद्धि सॉल्यूशन, शैम स्पोर्ट्स, शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पोर्टटेक्स, वरना डिसप्ले और विनायक वेंचर्स शामिल थे. टेक्निकल बिड में केवल 5 कंपनियां शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वरना डिसप्ले सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नरेन संस, विनायक वेंचर्स और रिद्धि -सिद्धि सॉल्यूशन ने क्वालीफाई किया. बाकी कंपनियां टेक्निकल बिड में ही डिसक्वालीफाई कर दी गई. एडिडास जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी को भी टेक्निकल बिड में बाहर कर दिया गया - सुशील मौर्य, शहर अध्यक्ष कांग्रेस

अमित शाह ने की थी बस्तर ओलंपिक की तारीफ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कंपनी ऑनलाइन कम कीमत में बेच रही ट्रैक शूट : खेल विभाग ने शिव नरेश ब्रांड के जिस ट्रैक सूट को 2499 रूपए प्रति यूनिट की दर से खरीदा. वहीं ट्रैक सूट कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1539 रूपए में उपलब्ध है. यानि प्रति यूनिट ट्रैक सूट पर 960 रूपए का अंतर पाया गया. खेल विभाग ने 4 हजार 900 ट्रैक सूट की खरीदी के लिए 2499 रूपए प्रति यूनिट की दर से कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 45 हजार रूपए का भुगतान किया है.

ट्रैक शूट ज्यादा कीमत देकर खरीदे गए : कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कितने पैसे का अतिरिक्त भुगतान ?: कंपनी की वेबसाइट में दिए गए 1539 रूपए की दर पर अगर ट्रैक सूट की खरीदी की जाती तो खेल विभाग को महज 75 लाख 41 हजार 100 रूपए का भुगतान करना होता. इससे करीब 47 लाख रूपए की बचत हो सकती थी. उन्होंने कहा कि मामला एक ट्रैक सूट खरीदी का है. पूरे आयोजन में कितना घोटाला हुआ होगा कल्पना की जा सकती है. उन्होंने इस मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है.

मावा मोदोल युवाओं के सपने कर रहा साकार,निशुल्क कोचिंग और लाइब्रेरी की सुविधा, 34 बालिकाएं बनीं नगर सैनिक

हथियार से हरियाली तक का सफर, मां और शहीदों के नाम आत्मसमर्पित नक्सलियों ने लगाए पौधे

नशीली दवा के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, मेडिकल स्टोर सील, लाइसेंस नहीं होने पर क्लिनिक भी हुई बंद