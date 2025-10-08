ETV Bharat / state

'मां' रिद्धि और 'बेटी' मीरा के बीच खूनी संघर्ष, देख रोमांचित हुए पर्यटक

सवाई माधोपुर के रणथंभौर में दो बाघिनों की लड़ाई ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया.

दो बाघिनों की लड़ाई
दो बाघिनों की लड़ाई (ETV Bharat SAWAI MADHOPUR)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर : देशभर में विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को हैरत अंदाज करने वाले नजारे देखने को मिलते हैं. इसी क्रम में सफारी पर गए पर्यटकों को एक शानदार और रोमांचित करने वाला दृश्य देखने को मिला. यहां दो टाइग्रेस के बीच जबरदस्त तरीके से टेरिटोरियल फाइट हो रही थी. रणथंभौर के जोन नंबर 3 में यह नजारा देखने को मिला‌.

डीएफओ पर्यटन प्रमोद धाकड़ ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर तीन में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी में फाइट हो गई थी. इसके बाद दोनों ने अपना रुख बदल दिया. वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है कि फाइट में बाघिन को किसी प्रकार की चोट नहीं आई हो. फिलहाल इसकी जानकारी डॉक्टर को देखने के बाद पता चल सकेगा.

रणथंभौर में दो बाघिनों की लड़ाई (ETV Bharat SAWAI MADHOPUR)

पढे़ं. रणथंभौर नेशनल पार्क: क्षेत्राधिकार के विवाद में दो बाघों में लड़ाई, एक ने जान गंवाई

बेटी मीरा ने बगावत की : बाघिन के फाइट का वीडियो सामने आया है. इसमें बाघिन टी-124 रिद्धि और उसकी बेटी मीरा के बीच जबरदस्त खूनी संघर्ष नजर आया. मां-बेटी के इस भयंकर टकराव ने रणथंभौर के जंगल को दहला दिया. इस दौरान पूरा जंगल दोनों की दहाड़ से गूंज उठा. रणथंभौर के जोन नंबर तीन में पर्यटक टाइगर सफारी के लिए गए थे. इस दौरान रिद्धि के तीन सब-एडल्ट शावकों में सबसे पहले मीरा और उसकी मां रिद्धि पर्यटकों को दिखाई दी, लेकिन कुछ ही देर में दोनों आमने सामने हो गई. यहां मीरा ने बगावत कर अपने मां के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की.

देखते ही देखते यह भिड़ंत खूनी जंग में बदल गई. इस टेरोटोरियल फाइट (इलाके के लिए जंग) में मां रिद्धि की जीत हुई और बेटी मीरा ने हार‌ मान ली. पर्यटकों ने इस दुर्लभ और खतरनाक दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया. बाघों का संघर्ष यहां पूर्व में भी कई बार देकने को मिला है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO TIGRESS FIGHT DURING SAFARITIGRESS FIGHT IN RANTHAMBOREदो बाघिनों की लड़ाईRANTHAMBORE TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

JEE MAIN 2026: NTA ने डेमो लिंक से बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अभी आवेदन शुरू नहीं

न्यूजीलैंड में तेजी से गर्म हो रहे समुद्र, जानें क्यों...

भारतीय अर्थव्यवस्था पर बदला अमेरिका का सुर, कहा- ऊर्जा जरूरतों के लिए विविधता ला रहा इंडिया

GST 2.0 संशोधन और नवरात्रि के चलते सितंबर में वाहनों की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़ी, FADA की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.