'मां' रिद्धि और 'बेटी' मीरा के बीच खूनी संघर्ष, देख रोमांचित हुए पर्यटक

दो बाघिनों की लड़ाई ( ETV Bharat SAWAI MADHOPUR )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 8, 2025 at 12:54 PM IST 2 Min Read

सवाई माधोपुर : देशभर में विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को हैरत अंदाज करने वाले नजारे देखने को मिलते हैं. इसी क्रम में सफारी पर गए पर्यटकों को एक शानदार और रोमांचित करने वाला दृश्य देखने को मिला. यहां दो टाइग्रेस के बीच जबरदस्त तरीके से टेरिटोरियल फाइट हो रही थी. रणथंभौर के जोन नंबर 3 में यह नजारा देखने को मिला‌. डीएफओ पर्यटन प्रमोद धाकड़ ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर तीन में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी में फाइट हो गई थी. इसके बाद दोनों ने अपना रुख बदल दिया. वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है कि फाइट में बाघिन को किसी प्रकार की चोट नहीं आई हो. फिलहाल इसकी जानकारी डॉक्टर को देखने के बाद पता चल सकेगा. रणथंभौर में दो बाघिनों की लड़ाई (ETV Bharat SAWAI MADHOPUR)