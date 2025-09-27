ETV Bharat / state

विश्व पर्यटन दिवस: राजस्थानी ठाट-बाट से सैलानियों का स्वागत, निखरी संस्कृति की छटा और संग्रहालयों में नि:शुल्क प्रवेश

पुरातत्व विभाग के निदेशक पंकज धरेंद्र के मुताबिक इस अवसर पर प्रदेश के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहा. यहां देसी-विदेशी सैलानियों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत हुआ, जहां लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया. राजधानी के आमेर महल, नाहरगढ़ फोर्ट, हवामहल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर पर कच्ची घोड़ी, शहनाई वादन, कालबेलिया और रावण हत्था वादन जैसे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए. कलाकारों के साथ देसी-विदेशी सैलानी भी झूमते दिखे और उन्होंने इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में कैद किया. अल्बर्ट हॉल पर 'रसिकप्रिया चित्रावली' और हवामहल पर मिस्र से जुड़ी 'द मम्मी' पर प्रदर्शनी आयोजित की गई. पर्यटक इन दोनों प्रदर्शनी का अवलोकन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कर सकेंगे.

जयपुर: विश्व पर्यटन दिवस पर जयपुर समेत पूरे प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का राजस्थानी ठाट-बाट से तिलक लगाकर और फूल-मालाओं से स्वागत किया गया. इस अवसर पर प्रदेश के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया. पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां राजधानी जयपुर के सभी स्मारकों पर लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरी. लोक कलाकारों के साथ देसी-विदेशी सैलानी भी झूमते नजर आए.

आमेर में शहनाई वादन: आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से शहनाई वादन, नगाड़ा वादन, कच्छी घोड़ी नृत्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसका पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया. आमेर महल पहुंचे पर्यटकों ने महल की सुंदरता और संस्कृति की जमकर तारीफ की. इस दौरान राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की ओर से आमेर महल को करीब 6 व्हीलचेयर भी भेंट की गईं.

सेवा पखवाड़ा: विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन नगरी आमेर की सागर झील पर पर्यटन विभाग और पर्यटन संगठनों ने स्वच्छता अभियान चलाया. पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' के तहत यह अभियान चल रहा है. इसमें राटो, एफएचटीआर और गाइड एसोसिएशन आमेर जैसे पर्यटन संगठनों समेत आमजन भी शामिल हुए. होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने बताया कि उनके संरक्षक सुरेंद्रसिंह शाहपुरा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान को स्वच्छता के मामले में भी विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है. इस अवसर पर कई प्रमुख पर्यटन संगठनों के पदाधिकारी और आमजन उपस्थित रहे.

चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पारंपरिक स्वागत: ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर पर्यटन विभाग और गाइड एसोसिएशन के सहयोग से मुख्य पर्यटन स्थलों, जैसे विजय स्तम्भ और व्यू प्वाइंट पर राजस्थानी, भवाई, कच्ची घोड़ी और चकरी नृत्य जैसी लोक कलाओं की प्रस्तुतियां दी गई, जिसने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. राज्य सरकार के निर्देश पर फतह प्रकाश महल संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया, जिसका बड़ी संख्या में सैलानियों ने लाभ उठाया. सहायक निदेशक पर्यटन विवेक जोशी ने इन आयोजनों की जानकारी दी. दुर्ग पर जिला प्रशासन और विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में एक सफाई अभियान भी चलाया गया. इस अभियान में सबसे खास रहा तीन साल की बालिका पर्णिका साहू का योगदान, जिसने अपने जन्मदिन पर कुम्भा महल में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया.

जैसलमेर में 'गोल्डन सिटी' का भव्य स्वागत: यहां सोनार किला, पटवा हवेली और गड़ीसर झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अधिकारी कमलेश्वरसिंह और गाइड एसोसिएशन के सदस्यों ने पर्यटकों का तिलक और माला पहनाकर अभिनंदन किया. मांड, गवरी और घूमर नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने देशी-विदेशी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कई विदेशी सैलानियों ने तो पारंपरिक नृत्यों में खुद भी कदम मिलाकर आयोजन का हिस्सा बनना पसंद किया.