देवपहरी के गोविंदझुंझ जलप्रपात में फंसे पर्यटकों का 7 घंटे बाद रात 1 बजे रेस्क्यू - TOURISTS STRANDED IN DEVPAHARI

देवपहरी जलप्रपात में रेस्क्यू ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : July 8, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 11:56 AM IST

कोरबा: जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल देवपहरी के खूबसूरत गोविंद झुंज जलप्रपात में मंगलवार शाम पांच बजे कुछ लोग फंस गए थे. जिनका देर रात 1 बजे रेस्क्यू किया गया. लेमरू थाना पुलिस और स्थानीय नगर सेना की टीम द्वारा 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जैसे ही नदी में पानी का स्तर कम हुआ, देर रात सभी को नदी से बाहर निकाला गया. सभी कोरबा शहर के निवासी हैं. चोरनई नदी पर बनता है गोविंदझुंझ जलप्रपात : कोरबा के देवपहरी में चोरनई नदी पर गोविंदझुंज जलप्रपात बनता है. खासतौर पर बरसात के मौसम में इसका नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां मानसून के सीजन में पानी का तेज बहाव भी रहता है. कई अवसरों पर पर्यटक नीचे की ओर चले जाते हैं, और अचानक पानी के आने से वह फंस जाते हैं. इस जलप्रपात में लोगों की जान भी जा चुकी है. देवपहरी जलप्रपात में रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)

