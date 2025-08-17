ETV Bharat / state

रणथंभौर सफारी के दौरान कैंटर का ब्रेकडाउन: अंधेरे जंगल में घंटों फंसे रहे पर्यटक - RANTHAMBHORE TIGER RESERVE

रणथंभौर के जोन नंबर 6 में कैंटर का ब्रेक डाउन होने से घंटों जंगल में पर्यटक फंसे रहे.

रणथंभौर नेशनल पार्क
रणथंभौर नेशनल पार्क (फोटो ईटीवी भारत)
सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 में शनिवार देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब जंगल सफारी पर निकले पर्यटक एक खराब कैंटर वाहन के कारण जंगल के बीच घंटों फंसे रह गए. इस कैंटर में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सवार थे, जो बाघिन नूरी, लक्ष्मी और बादल के क्षेत्र में सफारी कर रहे थे. घटना के दौरान कैंटर का अचानक ब्रेकडाउन हो गया और वाहन ने पावर लेना बंद कर दिया. पर्यटकों ने जब गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन्हें नीचे उतरने से मना कर दिया. इसके बाद गाइड ने मदद लाने की बात कहकर कैंटर छोड़ दिया, लेकिन एक घंटे तक वापस नहीं लौटा.

वही केंटर में सवार महिला पर्यटक का एक ऑडियो रिकॉर्ड सामने आया जिसमें महिला ने बताया कि वे सभी लोग जंगल में जहां बादल और नूरी और लक्ष्मी बाघिन का एरिया जो पड़ता है हमारी गाड़ी वहां फंस गई है. महिला ने कहा कि गाड़ी 6 बजे की रुकी हुई थी. इसके बाद कैंटर में बैठे एक युवक ने जिप्सी में लिफ्ट लेकर एंट्री गेट तक गया ओर वन विभाग के मौजूद कर्मचारियों को अवगत कराया कि जंगल में एक कैंटर में महिलाएं बच्चे फंसे हुए है लेकिन वहां भी किसी ने उनकी कुछ नहीं सुनी. तब वहां एक कैंटर चालक को इसकी जानकारी दी ओर अंदर जाने की बात कही और जब ड्राइवर ने अंदर जाने के लिए पैसे की डिमांड की. काफी देर मशक्कत के बाद एक बिना लाइट वाला कैंटर टॉर्च की रोशनी में वहां भेजा गया. जिसके बाद पर्यटकों को जंगल से बाहर निकाला गया.

पर्यटकों का कहना हे कि अगर समय रहते उन्हें मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था. सभी पर्यटक वन विभाग की लापरवाही मान रहा हैं. वही पर्यटकों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में भी कैद किया जो वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रणथंभौर डीएफओ रामानंद भाकर ने इस मामले की पुष्टि की और कहा कि दोषी कैंटर चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही चौकी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. डीएफओ भाकर ने बताया कि जो कैंटर ब्रेकडाउन हुआ था और जो कैंटर जाने में जानबूझकर लेट गया दोनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है.

