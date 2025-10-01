ETV Bharat / state

अजमेर में पर्यटकों को अब राजकीय संग्रहालय में सिंधु सभ्यता के दर्शन भी होंगे

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राजकीय संग्रहालय का जीर्णोद्धार किया और सिंधु सभ्यता दीर्घा का शिलान्यास किया.

State Museum ajmer
सिंधु सभ्यता दीर्घा के उद्धाटन में देवनानी व दीयाकुमारी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 6:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: बजट घोषणा के तहत उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजकीय संग्रहालय को 5 करोड़ रुपए की सौगात दी है. दीया कुमारी और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को राजकीय संग्रहालय में सिंधु दर्शन दीर्घा का शिलान्यास किया. पर्यटकों को संग्रहालय में अब अजमेर के इतिहास के साथ-साथ सिंधु सभ्यता और विभाजन विभीषिका के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी.

जोधपुर से लौटते समय उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अजमेर के ऐतिहासिक राजकीय संग्रहालय में इस दीर्घा का शिलान्यास किया. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे. मंच पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता रहे विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया. राजकीय संग्रहालय की स्थिति देखकर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने खुशी व्यक्त की और अपने संबोधन में संग्रहालय अधीक्षक नीरज त्रिपाठी की सराहना की.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी. (ETV Bharat Ajmer)

पढ़े: शौक बना धरोहर, घर के बेसमेंट में बनाया संग्रहालय 'गोयल गैलरी', अब पोते भी संभाल रहे विरासत

पर्यटन विकास में आमजन की भी भागीदारी: इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना केवल शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी भी आवश्यक है. दीया कुमारी ने कहा कि लोगों को अपने शहर की खूबियों और पर्यटन स्थलों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देनी होगी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्हें देखने के लिए आएं. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं. पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. इससे रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे.

साइन बोर्ड लगाएं: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी पर्यटन स्थलों के साइन बोर्ड होना आवश्यक है. उन्होंने सवाल किया कि यदि पर्यटक अजमेर आता है और उसे राजकीय संग्रहालय के बारे में पता ही नहीं, तो वह यहां कैसे पहुंचेगा? उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजकीय संग्रहालय में जीर्णोद्धार के कार्यों और सिंधु दर्शन दीर्घा का शिलान्यास किया गया है. उन्होंने बताया कि हर जिले में राजकीय संग्रहालय है, जिसके लिए सरकार ने बजट रखा है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से भी संग्रहालय के विकास के लिए पैसा मांगा जाएगा. उन्होंने दोहराया कि संग्रहालय के विकास की भी बजट घोषणा थी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी बजट घोषणाएं की गई है. वह सब धरातल पर उतरेंगी.

यह भी पढ़े: चंदन और अष्टधातु से बनी लड्डू गोपाल की दुर्लभ मूर्ति, कभी पूर्व महाराज बृजेंद्र सिंह की आस्था का केंद्र रही

सनातन संस्कृति का केंद्र बने दीर्घाएं: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्राचीन शहर है. उन्होंने बताया कि संग्रहालय में पहले से ही कई दीर्घाएं बनी हुई हैं. यहां सनातन संस्कृति का केंद्र बने. उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से आग्रह किया गया था, जिसके बाद 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. देवनानी ने बताया कि आवंटित राशि से राजकीय संग्रहालय का जीर्णोद्धार होगा और सिंधु सभ्यता दीर्घा भी बनेगी. इसके तहत विभाजन का दंश सहकर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की कठिनाइयों के बारे में जानने का नई पीढ़ी को विभाजन विभीषिका के माध्यम से मौका मिलेगा. इसके अलावा संग्रहालय परिसर में दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालानी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उनके नाम से एक उद्यान भी बनेगा. कलाकारों के लिए एक बड़ा हॉल भी यहां बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि संग्रहालय के माध्यम से पर्यटन बढ़े, इस दिशा में कार्य होंगे और अधिकारियों से सांस्कृतिक गतिविधियाँ जारी रखने को भी कहा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISTS IN AJMERINDUS VALLEY CIVILIZATIONDEPUTY CM DIYA KUMARISTATE MUSEUM AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.