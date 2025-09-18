ETV Bharat / state

मसूरी में फंसे 2 हजार पर्यटकों को निकाला गया, नदी का रुख बदलने वाले रिजॉर्ट मालिक पर होगा एक्शन

सीएम ने किया आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा. ( @ukcmo )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 18, 2025 at 8:38 PM IST | Updated : September 18, 2025 at 9:31 PM IST 3 Min Read

देहरादून/मसूरी: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रही है. देहरादून शहर समेत आसपास के इलाकों में 15-16 सितंबर की रात को भयकर तबाही हुई थी. देहरादून-मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर से आगे पड़ने वाला पुल भी टूट गया था. हालांकि, वहां पर बेली ब्रिज बनाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू की गई है. जिसके बाद मसूरी में फंसे दो हजार पर्यटकों को निकाला गया है. वहीं आज सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मसूरी के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया. इसके अलावा सीएम धामी ने मसूरी-देहरादून को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया और प्रशासन, आपदा प्रबंधन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. इस दौरान सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों से भी बात की. उन्होंने आपदा प्रभावितों को भरोसा दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी. आपदा के सड़कों के हालात. (ETV Bharat) मसूरी के एसडीएम राहुल आनंद और मसूरी कोतवाल संतोश कुंवर ने जानकारी दी कि बुधवार शाम पुल से यातायात शुरू कर दिया गया था, लेकिन गुरुवार सुबह कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आईं. सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ समय के लिए आवाजाही रोकी गई, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद समस्या हल कर दी गई. इसके बाद हल्के वाहनों को पुल से आवाजाही शुरू कर दी गई थी. प्रशासन लगातार सड़क से मलबा हटाने में जुटा हुआ है. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पुल और सड़कों की निगरानी कर रहा है.

Last Updated : September 18, 2025 at 9:31 PM IST