शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज पर दिल्ली से घूमने आए पर्यटक ने एकाएक पैसों की बारिश कर दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पर्यटक ने करीब 19000 पैसे फेंके हैं, जिनमें अलग-अलग (100, 50, 20 के नोट) नोट शामिल हैं. वहीं, रिज पर तैनात पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और युवक को अपने साथ लेकर पुलिस कंट्रोल लेकर पहुंची. जहां युवक से पूछताछ की जा रही है.

एसएचओ सदर धर्मसेन नेगी ने बताया, "दिल्ली से एक युवक दोस्तों के साथ शिमला आया हुआ था. इस दौरान उसने रिज के पास सड़क पर पैसे फेंके हैं. पुलिस मामले में युवक से पूछताछ की, लेकिन उसने ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह नहीं बताई. वहीं, उसके दोस्तों ने बताया कि युवक कभी-कभी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है. फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है".

शिमला पुलिस के मुताबिक, यह वाक्या करीब 3 बजे के आसपास का है. जब शिमला के रिज पर दिल्ली से आए एक पर्यटक सतीश कुमार ने अचानक रिज पर लगे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास हजारों रुपये सड़क पर फेंक दिए. इसके बाद वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया. इस दौरान शिमला के रिज पर गश्त में तैनात पुलिस जवानों ने युवक को अपने साथ लेकर पुलिस कंट्रोल रूम ले गई. जहां युवक से पूछताछ की गई.

पूछताछ में युवक से पुलिस ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? जिस पर युवक ने पुलिस को बताया कि वह अक्सर दान देता रहता है, लेकिन पैसे फेंकने के पीछे की उसने कोई खास वजह नहीं बताई. पुलिस के अनुसार युवक दोस्तों के साथ शिमला घूमने आया है. जब उसने सड़क पर पैसे फेंक तो उस वक्त वो अकेला था. पुलिस ने उसके दोस्तों से संपर्क किया. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक कभी-कभी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है.

