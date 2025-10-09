दीपावली सीजन में उदयपुर के होटलों में छाई रौनक, 60 फीसदी से अधिक बुकिंग दर्ज
जीएसटी में कटौती और आकर्षक पैकेजों से उदयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटक आने की उम्मीद है.
October 9, 2025
Updated : October 9, 2025 at 5:14 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इस वर्ष दीपावली के मौके पर पर्यटन सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है. शहर के होटल्स और रिसॉर्ट्स में अब तक 60 प्रतिशत से अधिक बुकिंग हो चुकी है. 18 से 23 अक्टूबर तक शहर दीपोत्सव और पर्यटकों की रौनक से जगमगाएगा.
होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि दीपावली पर उदयपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार इजाफा दिख रहा है. अभी से ही 60% से ज्यादा कमरे बुक हो चुके हैं. हमें उम्मीद है कि दिवाली तक सभी होटल्स पूरी तरह भर जाएंगे. पर्यटन विभाग की ओर से भी शहर के प्रमुख चौराहों और पर्यटन स्थलों पर आकर्षक लाइटिंग की तैयारी की जा रही है, ताकि देसी-विदेशी सैलानी शहर की सुंदरता का भरपूर आनंद उठा सकें.
अग्रवाल ने बताया कि दीपावली के अवसर पर ज्यादातर पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से पहुंचते हैं. गुजराती पर्यटक उदयपुर के साथ-साथ श्रीनाथजी, नाथद्वारा और रणकपुर जैसे आसपास के तीर्थ व पर्यटन स्थलों का भी दौरा करते हैं.
जीएसटी घटने का फायदा मिलेगा पर्यटकों को: इस बार पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि कम लागत वाले होटल कमरों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है. शहर के लगभग 75% होटल अब इसी 5% जीएसटी श्रेणी में आते हैं, जिससे आम पर्यटकों को काफी आर्थिक लाभ मिलेगा. होटल्स ने पर्यटकों के लिए दीपावली सेलिब्रेशन के साथ-साथ खान-पान के विशेष पैकेज तैयार किए हैं. इनमें राजस्थानी व्यंजनों जैसे दाल-बाटी-चूरमा और मेवाड़ी पकवानों को खास तौर पर शामिल किया गया है. कई होटल्स में डीजे नाइट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.
रिकॉर्ड टूरिस्ट आने का अनुमान: पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने उम्मीद जताई कि उदयपुर इस बार दीपावली पर रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा. शहर की नैसर्गिक सुंदरता, भरी हुई झीलें और हरियाली इसकी खास वजह हैं. हम नए आकर्षण और इवेंट्स लाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं. उदयपुर अपनी विरासत, झीलों और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है. फतेहसागर झील, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़, शिल्पग्राम और एकलिंगनाथ मंदिर जैसे स्थल इन दिनों पर्यटकों से भरे हुए हैं.