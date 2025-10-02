ETV Bharat / state

पर्यटन सीजन की शुरूआत: सरिस्का में हुई बाघिन की साइटिंग, रणथंभौर में पर्यटकों ने देखी शावकों की अठखेलियां

पहले ही दिन टाइगर देख पर्यटक हुए खुश: पर्यटन सीजन के पहले दिन और पहली पारी में ही सफारी के दौरान काला कुआं क्षेत्र के पास पर्यटकों को बाघिन एसटी-9 की साइटिंग हुई. पहले ही दिन टाइगर की साइटिंग सरिस्का के लिए शुभ संकेत हैं. सरिस्का में बाघिन एसटी-9 की साइटिंग अक्सर पर्यटकों को होती रही है. पिछले पर्यटन सीजन में भी बाघिन एसटी-9 व बाघ एसटी-21 ने पर्यटकों को खूब लुभाया. इस बार पर्यटकों को उम्मीद है कि इस साल पर्यटन सीजन में बाघों की अच्छी साइटिंग होगी.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया और सरिस्का भ्रमण के लिए जिप्सियों को रवाना किया गया. पहले ही दिन सुबह की पारी में बाघिन एसटी-9 के दीदार होने से पर्यटक गदगद दिखाई दिए. सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि इस साल 2 अक्टूबर को पर्यटन सीजन की शुरुआत हुई. मानसून के दौरान 3 महीने सरिस्का में एक रूट को छोड़ शेष पर पर्यटकों की सफारी पर पाबंदी थी. पर्यटन सीजन के पहले ही दिन बड़ी संख्या में देसी व विदेशी टूरिस्ट आए. पहले दिन सरिस्का टाइगर रिजर्व में सभी जिप्सी व कैंटर पहले से ही बुक हैं.

अलवर/रणथंभौर: सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 अक्टूबर से पर्यटन सीजन की शुरूआत हो गई. पहले दिन पर्यटकों का तिलक लगा और माला पहनाकर स्वागत किया गया. सीजन की औपचारिक शुरूआत के दिन ही पर्यटकों को बाघिन और शावकों की साइटिंग हुई. मानसून के बाद हर साल एक अक्टूबर को सरिस्का में पर्यटन सीजन की शुरुआत होती है, लेकिन इस साल एक अक्टूबर को बुधवार का अवकाश होने के कारण दो अक्टूबर को पर्यटन सीजन की शुरुआत हुई।

रणथंभौर जोन 4 में दिखी बाघों की अठखेलियां: आज सुबह पहली पारी में रणथंभौर के जोन नम्बर 1 से 5 में सफारी शुरू की गई. रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार गणेश धाम पर रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर ने जोन नम्बर 1 से 5 पर जाने वाले पर्यटक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर टाइगर सफारी के लिए रवाना किया. वैसे तो मानसून सत्र के बाद प्रदेश के सभी टाईगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सत्र शुरू हो गया. लेकिन साप्ताहिक अवकाश के चलते 1 अक्टूबर को रणथंभौर के मुख्य जोन 1 से 5 को पर्यटकों के लिए नहीं खोला जा सका था. ऐसे में वन विभाग द्वारा आज रणथंभौर के जोन नंबर एक से पांच को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.

श्रद्धालुओं के चलते बुधवार का साप्ताहिक अवकाश: एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक हर टाइगर रिजर्व में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश रहता है. रणथंभौर टाईगर रिजर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है. ऐसे में बुधवार को त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और त्रिनेत्र गणेश का मन्दिर भी जोन एक से पांच के इलाके में ही पड़ता है. ऐसे में एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रणथंभौर के एक से पांच नम्बर जोन में बुधवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रखा जाता है. ताकि त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं ओर पर्यटकों को कोई दिक्कत नहीं हो.

बाघिन सहित शावकों के हुए दीदार: जोन नम्बर एक से पांच पर जंगल सफारी जाने वाले पर्यटकों को जोन नम्बर चार में बाघिन टी 124 रिद्धि, मलिक तालाब के पास बाघ टी 120 सहित दो शावकों के दीदार हुए. बाघ बाघिन एंव शावकों की अठेखेलिया देखकर पर्यटक खासा रोमांचित नजर आए. अनूप केआर का कहना है कि नए सत्र को लेकर वन विभाग द्वारा सभी तैयारियां अच्छे से की गई हैं. ताकि टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी नही हो. वन अधिकारियों को उम्मीद है कि रणथंभौर में इस बार भी गत वर्षों की तरह ही पर्यटको की भीड़ उमड़ेगी.