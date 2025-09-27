ETV Bharat / state

5 साल में छत्तीसगढ़ में 10 गुना बढ़े पर्यटक, नक्सल क्षेत्र का विकास आज भी चुनौती, नक्सली हिंसा खत्म कर रहे पर फिजाओं में डर कायम

साल 2024 में कुल 3 करोड़ 14 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ आए. साल 2023 में आंकड़ा दो करोड़ 60 लाख तक पहुंचा था.

NUMBER OF TOURISTS INCREASED
5 साल में छत्तीसगढ़ में 10 गुना बढ़े पर्यटक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 8:07 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ अपने विकास के लिए नित नई नीतियों के साथ नए कीर्तिमान को गढ़ने की तैयारियों में जुटा है . छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, खेती किसानी इसमें सबसे ऊपर है. लेकिन जिस तरीके की भौगोलिक संरचना के क्षेत्रफल से छत्तीसगढ़ सृजित है उसमें कई ऐसी संभावनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के विकास को बड़ी गति दे सकते हैं. साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर विकास की बड़ी आधारभूत संरचना भी एक मॉडल के तौर पर रख सकते हैं. विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह चर्चा तेज हो गई की छत्तीसगढ़ में पर्यटन की जितनी संभावनाएं हैं अगर उसे विकास की मूल आयाम से जोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ की कमाई और राज्य के विकास की दर दोनों तेज हो जाएगा. यही दावा सरकार के तरफ से किया जा रहा है हालांकि इसमें चुनौतियां बड़ी हैं.

राज्य में पर्यटन की संभावना: छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है. धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जोड़ा जाए तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है. लेकिन इसे बढ़ावा देने के लिए जिन नीतियों की जरूरत है वह संसाधनों की कमी से उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है जो लोगों को बहुत तेजी से जोड़ सके. बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात, जशपुर का गंधेश्वर पर्वत, बिलासपुर का कुरदर हिल इको रिजॉर्ट, तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर, सरजा एथेनिक रिजॉर्ट जशपुर, मैनपाट बौद्ध मंदिर, मैनपाट सरगुजा और कोरबा का काफी हिल सेंटर जैसे टूरिस्ट प्लेस लगातार चर्चा में होते हैं.

2020 से 2025 तक 10 गुणा से ज्यादा बढ़े पर्यटक: छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है और इसको लेकर पर्यटक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर आते हैं. कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ आने वाले पर्यटक कहीं दूसरे राज्यों से ज्यादा यहां पहुंच रहे हैं. साल 2024 में कुल 3 करोड़ 14 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ आए. जबकि 2023 में आंकड़ा 2 करोड़ 60 लाख का था. 2022 में 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ आए. वहीं, 2021 में 1 करोड़ 15 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ पहुंचे. वहीं, बात 2020 की करें तो 30 लाख 13 हजार पर्यटक छत्तीसगढ़ आए. महज 5 सालों में 10 गुना से ज्यादा पर्यटक छत्तीसगढ़ आए हैं. हालांकि अभी भी नक्सल प्रभावित इलाकों में पर्यटकों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है और वहीं पर पर्यटन की सबसे बड़ी संभावना सरकार को दिख रही है.

5 सालों में 10 गुणा से ज्यादा पर्यटक बढ़े

  • 1. 2024 में कुल 3 करोड़ 14 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ आए
  • 2. 2023 में 2 करोड़ 60 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ आए
  • 3. 2022 में 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ आए
  • 4. 2021 में 1 करोड़ 15 लाख पर्यटक छत्तीसगढ़ आए
  • 5. 2020 में 30 लाख 13 हजार पर्यटक छत्तीसगढ़ आए

नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं सुधरे हालात: छत्तीसगढ़ में पर्यटन के जिले के अनुसार देखा जाए तो धार्मिक महत्ता के जिलों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. हालांकि जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं उनके हालात उसी तरह से बने हुए हैं.

साल 2024 में कुल 3.14 करोड़ पर्यटक छत्तीसगढ़ पहुंचे

  • राजनांदगांव पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 7287605
  • गरियाबंद पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 2984340
  • रायपुर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 2790567
  • बस्तर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 496504
  • अंबिकापुर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 521753
  • बेमेतरा - शून्य
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ - शून्य
  • कोरिया - शून्य
  • नारायणपुर - शून्य
  • बीजापुर - शून्य
  • सुकमा - शून्य

2023 में कुल 2.60 करोड़ पर्यटक पहुंचे

  • राजनांदगांव पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 5749689
  • जांजगीर-चांपा पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 3055527
  • गरियाबंद पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 2181862
  • बस्तर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 303920
  • अंबिकापुर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 333321
  • बेमेतरा - शून्य
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ - शून्य
  • कोरिया - शून्य
  • नारायणपुर - शून्य
  • बीजापुर - शून्य
  • सुकमा - शून्य

2022 में कुल 2.36 करोड़ पर्यटक पहुंचे

  • जांजगीर-चांपा पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 5890989
  • राजनांदगांव पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 4093472
  • बलौदाबाजार पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 2629381
  • बस्तर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 204675
  • अंबिकापुर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 457164
  • बेमेतरा - शून्य
  • नारायणपुर - शून्य
  • बीजापुर - शून्य
  • सुकमा - शून्य

2021 में कुल 1.15 करोड़ पर्यटक पहुंचे

  • रायपुर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 5152821
  • बलौदाबाजार पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 2019935
  • राजनांदगांव पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 1428676
  • बस्तर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 101915
  • अंबिकापुर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 107027
  • बेमेतरा - शून्य
  • दंतेवाड़ा - शून्य
  • नारायणपुर - शून्य
  • बीजापुर - शून्य
  • सुकमा - शून्य

2020 में कुल 30.13 लाख पर्यटक पहुंचे

  • बलौदाबाजार - 1478994
  • बिलासपुर- 326966
  • दुर्ग - 305378
  • बस्तर -31158
  • अंबिकापुर - 33252
  • गरियाबंद- शून्य
  • बेमेतरा - शून्य
  • कांकेर - शून्य
  • नारायणपुर - शून्य
  • बीजापुर - शून्य
  • कोंडागांव - शून्य
  • सुकमा- शून्य

दूसरे राज्यों से तुलना: छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों की तुलना की जाए तो कई राज्यों से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं. बात हिमाचल प्रदेश की हो तो साल 2020 में 22 लाख, 2021 में 56 लाख, 2022 में 1.51 करोड़ और साल 2023 में 1.60 करोड़ पर्यटक आए थे. वहीं, केरल में साल 2020 में 53 लाख, 2021 में 56 लाख ,2022 में 1.92 करोड़ और 2023 में 2.25 करोड़ पर्यटक आए थे. जम्मू कश्मीर में साल 2020 में 35 लाख ,2021 में 1.13 करोड़, 2022 में 1.88 करोड़ और 2023 में 2.11 करोड़ पर्यटक आए थे. बात गोवा की की जाए तो साल 2023 में 86 लाख और साल 2024 में 1.04 लाख पर्यटक आए हैं.

नक्सल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की योजना: 11 सितम्बर 2025 को हुए बस्तर इन्वेस्टर्स कनेक्ट में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो औद्योगिक नीति 2024-2030 बनाई गई है. उसमें पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़ी योजनाओं के शामिल किया गया है. सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में होटल, वैलनेस सेंटर, खेल सुविधा जैसी परियोजनाओं को लगाने पर 45 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. हिंसा से प्रभावित परिवार व लोगों को यहां उद्योग लगाने पर 10 फ़ीसदी अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था दी जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पर्यटन से रोजगार के असीमित अवसर आएंगे, जिससे यहां के लोगों के रोजगार मिलेगा जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार होगा.

कौशल्या माता धाम: चंदखुरी कौशल्या माता धाम बहुत महत्वपूर्ण धर्म स्थल के रूप में जाना जाता है. इसे राम के ननिहाल को तौर पर जाना जाता है साथ ही राम वन गमन पथ के तौर पर इसे चिन्हांकित किया गया है. हालांकि इसके विकास के लिए जितना काम होना चाहिए वह नहीं हुआ है. चंदखुरी कौशल्या माता धाम के पुजारी पंडित विकास कुमार ने कहा कि 2023 के बाद यहां कोई काम नहीं हुआ है. सीएम ने कहा कि इसको विकसित करने के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की थी लेकिन उसपर आगे काम नहीं हो सका. पर्यटकों के आने को लेकर चंदखुरी कौशल्या माता धाम के पुजारी पंडित विकास कुमार ने बताया कि लोग आते हैं लेकिन विकास और हो जाय साथ ही थोड़ा प्रचार प्रसार हो तो लोगों की संख्या बढ़ेगी यह तय है.

नक्सली को हटा रहे हैं उसका डर नहीं हटा है: छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावना और विकास को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो रही योजनाओं में यदि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को जोड़ा जाय तो पर्यटन विस्तार होगा लेकिन इसके लिए बड़ी रणनीति तैयार करनी होगी. पर्यटन से रोजगार आएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, नागरिकों की आर्थिक निर्भरता मजबूत होगी और सरकार विकास के नए और दूसरे बड़े काम पर धन का व्यय करेगी. क्षेत्र से पलायन रुकेगा इसे लेकर वरिष्ठ अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि आज पर्यटन दिवस है इस कारण से लोग पर्यटन से आमदनी और रोजगार की चर्चा कर रहे हैं. यदि हर दिन को रोजगार के लिए चिंता करने वाले दिन से जोड़ दिया जाय तो व्यवस्था बदलाव की एक नई तैयारी चालू हो जाएगी. तपेश चंद्र गुप्ता ने कहा पलायन का सीधा संबंध रोजगार से नहीं है. लेकिन जहां पर्यटन ज्यादा मजबूत है वहां रोजगार के ज्यादा अवसर होते हैं. हम अगर रोजगार के लिहाज से देखें तो शिमला, लद्दाख, कश्मीर या दूसरे स्थान वहां पर पर्यटन रोजगार के बड़ी संभावना है. दुकान से लेकर ट्रांसपोर्ट सब कुछ मजबूत आर्थिक संरचना से जुड़ता है.

अर्थव्यवस्था में बदलाव में पर्यटन का कितना योगदान: तपेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि हम लोग जिस बस्तर की कल्पना 31 मार्च 2026 के बाद कर रहे हैं उसमें सुधार आना इतना आसान नहीं है. बस्तर से नक्सल को हटाया जा रहा है, नक्सलियों का डर आज भी वहां कायम है. अभी भी वहीं की फिजाओं में भय का वातावरण है. जब तक भय खत्म नहीं होगा तब विकास की जिन बातों को कहा जा रहा है वह जमीन पर नहीं उतरेगी. अर्थव्यवस्था बदलाव में पर्यटन का कितना योगदान हो सकता है इसे लेकर जानकारी देते हुए वरिष्ठ अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता ने कहा मेरे अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में 3 से लेकर 7 फीसदी का योगदान इस क्षेत्र से हो सकता है. लेकिन इसके लिए बहुत मजबूत रणनीति और योजना पर काम करना होगा.

नोट - उपरोक्त सभी आंकड़े छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग से लिए गए हैं.

ETV भारत की खबर का असर, धारपारुम पर्यटन के रूप में होगा विकसित

छत्तीसगढ़ के मैनपाट में खुला अनोखा कैफे, गार्बेज कैफे में प्लास्टिक वेस्ट के बदले मिलता है खाना

नक्सलगढ़ नहीं पर्यटनगढ़ बन रहा बस्तर संभाग, कांकेर जिले का एक हिडन प्लेस जिसे देखने पहाड़ी चढ़कर पहुंचे कलेक्टर

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISM DEPARTMENT CHHATTISGARHWORLD TOURISM DAY 2025GANDESHWAR MOUNTAIN OF JASHPURTOURIST PLACES IN BASTARNUMBER OF TOURISTS INCREASED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.