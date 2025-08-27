ETV Bharat / state

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा में मल्टीपर्पस पार्क का किया उद्घाटन, बोले- ये जनता को समर्पित - MULTIPURPOSE PARK IN JAMUKHDI

कोडरमा में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने जामुखड़ी में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पस पार्क का विधिवत उद्घाटन किया.

Sudivya Kumar inaugurated Multipurpose Park
मल्टीपर्पस पार्क का उद्घाटन करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2025 at 5:42 PM IST

कोडरमा: नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा के जामुखड़ी में मल्टीपर्पस पार्क का विधिवत उद्घाटन किया. तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पस पार्क के अलावा वॉटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी सुविधाएं बहाल की गई हैं.

लोगों को मिलेगी रिफ्रेशमेंट की सुविधा

एनएच 20 के पास इस मल्टीपर्पस पार्क का निर्माण किया गया है. यहां एक तरफ नेशनल हाइवे है और दूसरी तरफ तिलैया डैम का प्राकृतिक नजारा. इस पार्क के शुरू होने से एनएच के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को न सिर्फ यहां रिफ्रेशमेंट की सुविधा मिल सकेगी, बल्कि यहां घूमने के लिए आने वाले सैलानी और पर्यटक, मौज मस्ती के साथ वॉटर एडवेंचर का भी मजा ले सकेंगे.

संवाददाता भोला शंकर की रिपोर्ट (Etv Bharat)

मल्टीपर्पस पार्क में बच्चों के लिए किड्स पार्क का निर्माण

इसके साथ ही मल्टीपर्पस पार्क से सटे झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के झील रेस्टोरेंट का भी कायाकल्प किया जाएगा. मल्टीपर्पस पार्क में लोगों के सैर सपाटे के अलावा बैठने और घूमने की सुविधा भी बहाल की गई है जबकि बच्चों के लिए अलग से किड्स पार्क का भी निर्माण किया गया है. मल्टीपर्पस पार्क पहुंचने के बाद पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पूरे पार्क का मुआयना किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की.

Tilaiya Dam
तिलैया डैम (Etv Bharat)

प्राकृतिक और नैसर्गिक खूबसूरती का यहां एक अनुपम नजारा है. केंद्र सरकार की ओर से यहां की प्राकृतिक खूबसूरती को निखारने के लिए जो राशि आवंटित की गई है, उसके साथ राज्य सरकार मिलकर लोगों को एक बेहतरीन तोहफा देने का काम करेगी: मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू

TAGGED:

MULTIPURPOSE PARK IN KODERMAझारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेडपर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमारTOURISM MINISTER SUDIVYA KUMARMULTIPURPOSE PARK IN JAMUKHDI

