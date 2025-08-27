कोडरमा: नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कोडरमा के जामुखड़ी में मल्टीपर्पस पार्क का विधिवत उद्घाटन किया. तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बने मल्टीपर्पस पार्क के अलावा वॉटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी सुविधाएं बहाल की गई हैं.
लोगों को मिलेगी रिफ्रेशमेंट की सुविधा
एनएच 20 के पास इस मल्टीपर्पस पार्क का निर्माण किया गया है. यहां एक तरफ नेशनल हाइवे है और दूसरी तरफ तिलैया डैम का प्राकृतिक नजारा. इस पार्क के शुरू होने से एनएच के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को न सिर्फ यहां रिफ्रेशमेंट की सुविधा मिल सकेगी, बल्कि यहां घूमने के लिए आने वाले सैलानी और पर्यटक, मौज मस्ती के साथ वॉटर एडवेंचर का भी मजा ले सकेंगे.
मल्टीपर्पस पार्क में बच्चों के लिए किड्स पार्क का निर्माण
इसके साथ ही मल्टीपर्पस पार्क से सटे झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के झील रेस्टोरेंट का भी कायाकल्प किया जाएगा. मल्टीपर्पस पार्क में लोगों के सैर सपाटे के अलावा बैठने और घूमने की सुविधा भी बहाल की गई है जबकि बच्चों के लिए अलग से किड्स पार्क का भी निर्माण किया गया है. मल्टीपर्पस पार्क पहुंचने के बाद पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने पूरे पार्क का मुआयना किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की.
प्राकृतिक और नैसर्गिक खूबसूरती का यहां एक अनुपम नजारा है. केंद्र सरकार की ओर से यहां की प्राकृतिक खूबसूरती को निखारने के लिए जो राशि आवंटित की गई है, उसके साथ राज्य सरकार मिलकर लोगों को एक बेहतरीन तोहफा देने का काम करेगी: मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू
आज कोडरमा स्थित नवनिर्मित उरवाँ पार्क (तिलैया डैम) का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस पार्क का निर्माण किया गया है और तिलैया डैम के किनारे स्थित होने के कारण यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षक व उपयुक्त स्थल सिद्ध होगा।@HemantSorenJMM pic.twitter.com/D3yaDWllq6— Sudivya Kumar (@kumarsudivya) August 27, 2025
ये भी पढ़ें: लगातार बारिश से लातेहार के झरनों की बढ़ी खूबसूरती, अद्भुत दृश्य देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक
हजारीबाग में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, विदेशी पर्यटक भी हुए शामिल, रामगढ़ राजघराने के वंशज ने सड़क पर लगाई झाड़ू
उफान पर जोन्हा और हुंडरू फॉल, सैलानी रखें इन बातों का ख्याल, पर्यटन मित्रों की परेशानी पर जेटीडीसी ने दिखायी गंभीरता