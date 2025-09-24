ETV Bharat / state

अडाणी थर्मल पावर प्लांट पर पर्यटन मंत्री का बड़ा बयान, कांग्रेस के विरोध को बताया दिखावा

थर्मल पावर प्लांट को लेकर हो रही सियासत पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है.

अडाणी थर्मल पावर प्लांट पर पर्यटन मंत्री का बड़ा बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 12:37 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा में थर्मल पावर प्लांट को लेकर हो रही राजनीति पर बयान दिया है.राजेश अग्रवाल ने कहा है कि जब अडाणी थर्मल पावर प्लांट की मंजूरी मिली थी,तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी.वहीं अंबिकापुर के विधायक टीएस सिंहदेव थे. लेकिन 15 साल तक किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया. लेकिन मौजूदा परिवेश में इसका विरोध हो रहा है.


केवल दिखावे के लिए विरोध : मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जब राजस्थान में अडाणी समूह को परमिशन दी गई थी, उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी.अम्बिकापुर से विधायक टीएस सिंहदेव थे.उस दौरान पूरे 15 साल तक किसी ने भी अडानी का विरोध नहीं किया. आज जब राजनीतिक भूमिकाएं बदल गई हैं, तब विरोध केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है।

जनता सब देख रही है.सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और जैसा भी होगा, आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा- राजेश अग्रवाल, पर्यटन मंत्री

आपको बता दें कि सरगुजा में अडाणी थर्मल पावर प्लांट को लेकर सियासत जारी है.स्थानीय लोग जहां परियोजना को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं.वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि बीजेपी की सरकार जल जंगल और जमीन का सौदा कर रही है. विपक्ष बार-बार यही सवाल पूछ रहा है कि स्थानीय लोगों को पावर प्लांट से कितना लाभ मिलेगा और पर्यावरण कितना प्रभावित होगा.

फिलहाल सरगुजा का ये विवाद अब प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. आने वाले समय में जहां सरकार दलीलों को रखकर अपना बचाव करेगी,वहीं दूसरी ओर विपक्ष अडाणी पावर प्लांट समेत प्रदेश में दूसरी चीजों को लेकर हो रहे निवेश पर भी सरकार से जवाब मांगेगी.


