ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में यहां 1.96 करोड़ से संवर रहा ठाकुरजी का भव्य मंदिर, जानिए

फिरोजाबाद: यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के राम नगर में ठाकुर जी महाराज मंदिर के विकास कार्यो के लिए 1.96 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया. इस धनराशि से मंदिर प्रांगण का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मल्टी लेवल हॉल, पीने का पानी, शौचालय और लाइटिंग बनाई जा रही है.

इस दौरान पर्यटन मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, धार्मिक पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में और फिरोजाबाद जनपद प्रदेश में अव्वल बनेगा. फिरोजाबाद में धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत से 106 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. फिरोजाबाद का ग्लास म्यूजियम और ऑडिटोरियम की यूपी में अलग ही पहचान होगी, जो जल्द ही जनता के लिए बनकर तैयार हो जाएगा.

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि पहले विकास कार्यों का सिर्फ शिलान्यास का पत्थर लगता था, लेकिन अब विकास धरातल पर देखने को मिलता है. एक साल के भीतर इस मंदिर के विकास का कार्य पूरा हो जाएगा.