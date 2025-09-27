ETV Bharat / state

आगरा बनेगा वेडिंग डेस्टिनेशन का हब, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा- बरेली का बवाल सोची-समझी साजिश थी

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बरेली में हुए बवाल पर कहा, कुछ लोग साजिश के तहत प्रदेश और देश का माहौल खराब कर रहे हैं

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 10:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह विश्व पर्यटन दिवस पर आगरा पहुंचे. उन्होंने यूपी पर्यटन विभाग के आगरा ​स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 24x7 पर्यटकों को जानकारी देने का कंट्रोल रूम की शुभारंभ किया.

पर्यटकों को 24 घंटे मिलेगी जानकारी: इससे पर्यटकों को आगरा के पर्यटक स्थलों से संबंधी सूचनाएं मिलेंगी. आगरा में दो दिवसीय इंटरनेशनल वेडिंग समिट एंड अवॉर्ड (IWSA) 2025 में पर्यटन मंत्री पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस समिट का आयोजन भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देना और आगरा को एक प्रीमियम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है. इस बारे में विदेश से आए लोगों से बात हुई है.

जानकारी देते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: इसके साथ ही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बरेली में हुए बवाल पर कहा कि साजिश के तहत प्रदेश और देश का माहौल खराब करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं. धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. विश्व पर्यटन दिवस पर यूपी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह आगरा आए.

उन्होंने कहा कि आगरा में विशेष कार्यक्रम यूपी पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर हुआ. इसमें पर्यटन कारोबार से जुडे लोग मौजूद रहे. आगरा के पर्यटन विकास को लेकर लोगों से चर्चा की. मंथन किया है कि कैसे आगरा में पर्यटन को बढ़ाया जाए. इसके साथ आगरा आने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थल और अन्य जरूरी जानकारी मिल सकें.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर (Photo Credit: ETV Bharat)

विकास कार्य का लोकापर्ण किया: इसके लिए पर्यटन कार्यालय का सौंदर्यीकरण और रिनोवेशन लोकापर्ण किया गया है. यहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. जिससे पर्यटकों को पर्यटन कार्यालय से पर्यटकों को आगरा के पर्यटक स्थल की सभी जरूरी जानकारी मिलेगी. अब 24 7 तक यह कंट्रोल रूम कार्य करेगा. पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा की लाइफलाइन एमजी रोड पर स्थित सुभाष पार्क में कराए गए विकास कार्य का लोकापर्ण किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रीमियम वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा आगरा (Photo Credit: ETV Bharat)

पार्क में लोगों को साफ हवा मिलेगी: इससे शहर के बीचों बीच लोगों को पार्क में स्वच्छ हवा मिलेगी. आगरा विकास प्राधिकरण ने एमजी रोड पर स्थित सुभाष पार्क में मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत लैंडस्कैप, डिजाइनिंग तथा सुदृढ़ीकरण के साथ ही सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है. जिसे एडीए ने करीब 8.47 करोड़ रुपये से संवारा है. अब शुभाष पार्क में बोटिंग के साथ वॉकिंग ट्रैक, नई लाइटिंग और पुल बनाया है. इसके साथ ही बच्चों के लिए कई झूले लगाए गए हैं. जो बच्चों को खूब आकर्षित करेंगे.

आगरा को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर फोकस: आगरा के होटल क्लार्क्स शिराज में हुए दो दिवसीय इंटरनेशनल वेडिंग समिट एंड अवॉर्ड (IWSA) 2025 में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे. यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग हुआ. इसमें भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देना और आगरा को एक प्रीमियम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रदेश और देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गयी- जयवीर सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

होटल इंडस्ट्री से जुडे प्रतिनिधियों से बातचीत हुई: इसका शुभारंभ यूपी होटल्स के प्रबंध निदेशक रूपक गुप्ता, तारिणी गुप्ता, देव दर्शन गुप्ता, रितुराज खन्ना, महावीर शर्मा समेत अन्य ने किया. कार्यक्रम में 'आगरा: डेस्टिनेशन वेडिंग की राजधानी' विषय पर एक खास परिचर्चा हुई. जिससे ताजमहल के साए में शादी करना ना केवल एक रोमांचक है. यहां पर आधुनिक सुविधाएं, सांस्कृतिक विरासत और स्वादिष्ट मुगलई व्यंजन है.

इससे वेडिंग डेस्टिनेशन खास बनाया जा सकता है. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आगरा को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर पूरा फोकस है. इसके लिए दूसरे देश से आए होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े प्रतिनिधियों से बातचीत की है. आगरा के समग्र विकास के लिए सरकार तत्पर है.

Photo Credit: ETV Bharat
पार्क में बच्चों के लिए कई झूले लगाए गए हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

माहौल बिगाड़ने की कोशिश: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बरेली का बवाल हुआ है. वो एक सोची समझी साजिश है. आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर कानपुर में जो हुआ. कानुपर पुलिस ने जो जुल्म ज्यादती की. यही इनका मुददा है. कहावत है कि कौआ कान ले गया. कौआ कान ले गया, इसे देख लें कान है या नहीं.

किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे: इसमें कोई विवाद तो नहीं हैं. वही हाल है. कानपुर की घटना में पुलिस ने आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, न कोई दबोचा गया है. यह पुलिस ने स्पष्ट कहा है.

इसके बावजूद जानबूझ कर प्रदेश और देश का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है. जो एक सुनियोजित षडयंत्र है. प्रदेश का माहौल खराब हो. धार्मिक उन्माद फैले है. हमारा विश्वास कानून के राज पर है. हम लोग किसी भी हालत में किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे.

यह भी पढ़ें: रामोजी फिल्म सिटी में जल्द ही ग्लोबल टूरिज़्म विलेज और नाइट सफारी का मिलेगा अनुभव

For All Latest Updates

TAGGED:

TOURISM MINISTER JAIVEER SINGHHUB OF WEDDING DESTINATIONBAREILLY VIOLENCE WAS CONSPIRACYJAIVEER SINGH IN AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.