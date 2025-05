ETV Bharat / state

एनजीटी के आदेश से पर्यटन को झटका : पुष्कर में सावित्री माता रोपवे बंद, अवैध निर्माण वन विभाग ने किया सीज - ACTION ON NGT ORDER IN PUSHKAR

पुष्कर में सावित्री माता रोपवे बंद ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पुष्कर में पर्यटन को झटका लगा है. वन विभाग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर सावित्री माता रोपवे कंपनी के निर्माण को अवैध ठहराया व इसे अतिक्रमण करार दिया. वन विभाग ने अतिक्रमित वन क्षेत्र को सीज कर दिया. पुष्कर वन रेंज अधिकारी मानसिंह ने बताया कि वन विभाग ने 1280.06 क्षेत्र भूमि को अतिक्रमण माना. एनजीटी के आदेश पर रोपवे के निर्माण क्षेत्र को सीज कर कम्पनी को नोटिस दिया है. उन्होंने बताया कि सावित्री माता मंदिर रोपवे के निर्माण और संचालन में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना माना गया. विभाग ने रोपवे कंपनी को रोपवे संचालन बंद रखने के निर्देश दिए. रोपवे के टिकट काउंटर के पास विभाग ने नोटिस भी चस्पा किए. पढ़ें: पुष्कर में इजरायली धार्मिक स्थल 'बेद खबाद' चार माह के लिए बंद, धर्मगुरु परिवार संग लौटे वतन - BED KHABAD CLOSED वन रेंज अधिकारी मानसिंह ने बताया कि याचिकाकर्त्ता दौलतराम ने वन भूमि और अतिक्रमण एवं वन अधिनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते एनजीटी में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्त्ता ने एनजीटी को बताया था कि पुष्कर की सावित्री माता मंदिर की पहाड़ी के नीचे वन क्षेत्र में रोपवे संचालित कंपनी ने टिकट काउंटर, शौचालय, कैफेटेरिया, सेप्टिक टैंक और डीजल जनरेटर के लिए जमीन का अतिक्रमण किया था. पुष्कर वन रेंज अधिकारी मानसिंह बोले... (ETV Bharat Ajmer) पर्यटन को झटका:पुष्कर हिंदुओं की सबसे बड़ी तीर्थस्थली में शुमार है. वर्ष भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन और पुष्कर राज तीर्थ में स्नान करने आते हैं. जगत पिता ब्रह्मा की पहली पत्नी माता सावित्री हैं. सावित्री माता का मंदिर पहाड़ी के शीर्ष पर है, जहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां ही एकमात्र जरिया थी. एक दशक पहले कांग्रेस सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा से रोपवे लगाया था. बाद में कांग्रेस सरकार जाने पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तत्कालीन सरकार ने रोपवे का वर्ष 2016 में उद्घाटन किया. पुष्कर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु रोपवे की ऊंचाई से पुष्कर को निहारते माता सावित्री के मंदिर पहुंचते हैं. श्रद्धा और रोमांच का यह मिश्रण पुष्कर आने वाले लोगों को रास आ रहा था कि सावित्री माता रोप वे बंद करने के आदेश आ गए. इससे पर्यटन को झटका लगा है.

