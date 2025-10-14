उत्तराखंड के खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन औली में थमा पर्यटन कारोबार, रोपवे शुरू करने की उठी मांग
ज्योतिर्मठ में दरार की घटना के बाद से ही एशिया की सबसे खूबसूरत औली रोपवे बंद पड़ा है, खूबसूरत डेस्टिनेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है.
October 14, 2025
चमोली: उत्तराखंड में कई हिल स्टेशन हैं, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनियाभर में फेमस है. इन्हीं में एक विंटर डेस्टिनेशन औली है. जहां सर्दियों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश-विदेश से सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों इस पर्यटक स्थल पर पर्यटकों की आमद न के बराबर है. जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरों का रंग फीका सा नजर आ रहा है. वहीं, लंबे समय से बंद औली रोपवे को सुचारू करने की मांग हो रही है. ताकि, पर्यटकों की आमद बढ़ाया जा सके.
औली में पर्यटकों की आमद घटी: इन दिनों शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में पर्यटकों की आमद कम होने से पर्यटन कारोबार पर ब्रेक सा लगा हुआ है. बदरीनाथ धाम की यात्रा चरम पर होने के बावजूद पर्यटन स्थली औली का दीदार करने गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं. जिससे औली में अपनी दुकान ढाबा चलाने वाले स्थानीय युवाओं के साथ गाइड, जिप्सी और घोड़ा-खच्चर संचालक के चेहरों की रौनक गायब नजर आ रही है.
इसके अलावा अन्य एक्टिविटी कराने वाले पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर भी शिकन है. ऐसे में एक बार फिर से स्थानीय पर्यटन कारोबार की रीढ़ मानी जाने वाली एशिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन में स्थित ज्योर्तिमठ-औली रोपवे को फिर से सुचारु करने की मांग तेज होने लगी है. ताकि, पर्यटकों को औली की तरफ आने से लुभाया जा सके.
5 जनवरी 2023 से बंद है ज्योर्तिमठ-औली रोपवे: दरअसल, 5 जनवरी 2023 को ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) नगर क्षेत्र में दरार और भू धंसाव के चलते सुरक्षा के मद्देनजर इस रोपवे को बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है. बात अगर टूरिस्ट फ्लो की करें तो पूरे क्षेत्र का एक तिहाई पर्यटन कारोबार रोपवे बंद होने से प्रभावित हो गया है.
GMVN को करीब 15 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान: इन ढाई सालों में लगभग 15 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व का भी नुकसान गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) को हो चुका है. फिलहाल, लंबे समय से ज्योर्तिमठ-औली रोपवे बंद होने से औली से भी पर्यटक मुंह मोड़ रहा है. स्थानीय कारोबारी अब इस रोवपे सेवा को शुरू करने की मांग कर रहे हैं.
जीएमवीएन औली चेयर लिफ्ट प्रभारी राजेंद्र प्रसाद डिमरी भी मानते हैं कि साल 2023 से रोपवे बंद होने से पर्यटकों की आमद ज्योर्तिमठ और औली में काफी कम हुई है. बताया जा रहा है कि पर्यटन और जीएमवीएन स्तर पर उच्च आधिकारिक लेवल की वार्ता जारी है. होटल कारोबारियों का कहना है कि पर्यटकों की आमद घटने की बात को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार को जल्द इस बाबत ठोस कदम उठाना होगा.
"अब ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भू धंसाव भी थमा है. ऐसे में एक बार फिर से रोपवे संचालन के प्रयास तेज होने चाहिए. हम सभी स्थानीय स्टेक होल्डरों को एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठानी होगी."- रविंद्र कंडारी, होटल कारोबारी, औली
रोपवे से औली पहुंचने में लगते हैं 15 मिनट: बता दें कि जोशीमठ अब ज्योतिर्मठ से औली तक इस रोपवे की दूरी करीब 4 किलोमीटर है. जिसमें 10 टावर लगे हुए हैं. रोपवे के जरिए ज्योतिर्मठ से औली पहुंचने में केवल 15 मिनट लगता है. ऐसे में औली जाने के लिए पर्यटकों की पहली पसंद रोपवे ही रहता है, लेकिन जब से ज्योतिर्मठ में दरार और भू धंसाव का मामला सामने आया है, तब से रोपवे बंद हैं. उस वक्त रोपवे के प्लेटफार्म 1 के पास बड़ी दरारें आ गई थी. जिससे रोपवे खतरे की जद में आ गया था. लिहाजा, सुरक्षा के मद्देनजर इसे बंद कर दिया गया.
अब तक 14.89 लाख श्रद्धालु कर चुके बदरीनाथ धाम के दर्शन: वहीं, बात अगर भू बैकुंठ बदरीनाथ धाम की तो गुलाबी ठंड और ठिठुरन के बीच भारी संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ भगवान बदरी विशाल के दर्शन कर रहे हैं. 13 अक्टूबर को जहां 4,882 श्रद्धालुओं ने बदरी विशाल के दर्शन किए तो वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक 14 लाख 89 हजार 323 श्रद्धालु ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन कर पुण्य लाभ कमा चुके हैं.
