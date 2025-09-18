हिमाचल में ऐसी योजना को मिली मंजूरी, 2 करोड़ तक का लोन लेने पर ब्याज में मिलेगी भारी सब्सिडी
हिमाचल में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना को मंजूरी. इसमें 2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज में भारी सब्सिडी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 8:15 PM IST
शिमला: हिमाचल में पर्यटन कारोबार को नई उड़ान देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. इसके राज्य सरकार आतिथ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े युवाओं और उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यटन ढांचे को मजबूती मिलेगी, नई रोजगार संभावनाएं पैदा होंगी और हिमाचल आने वाले पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत नई पर्यटन इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा होम-स्टे इकाइयों का विस्तार और स्तरोन्नत करने के लिए ऋण पर वित्तीय राहत दी जाएगी.
किस क्षेत्र में कितनी सब्सिडी
"योजना के अंतर्गत ऋण पर शहरी क्षेत्रों में 3 फीसदी, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 फीसदी और जनजातीय क्षेत्रों में 5 फीसदी तक ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी. यह सुविधा अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए और दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर उपलब्ध होगी. यह योजना केवल बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए है." - प्रवक्ता, हिमाचल प्रदेश सरकार
मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत किस क्षेत्र में कितनी सब्सिडी
|क्षेत्र
|सब्सिडी
|शहरी क्षेत्र
|3 फीसदी
|ग्रामीण क्षेत्र
|4 फीसदी
|जनजातीय क्षेत्र
|5 फीसदी
'हिमाचलियों को योजना का लाभ'
प्रवक्ता ने बताया कि, यह योजना सिर्फ बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए है. होम-स्टे पर्यटकों के लिए महंगे होटलों के स्थान पर किफायती विकल्प है. यह पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने और उन्हें लंबे समय तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रुकने के लिए आकर्षित करते हैं. यह योजना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार सृजित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना का उद्देश्य
- सिर्फ बोनाफाइड हिमाचलियों मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना
- होम-स्टे पर्यटकों के लिए महंगे होटलों के स्थान पर किफायती विकल्प
- होम-स्टे स्थानीय परंपराओं, व्यंजनों और हिमाचली रीति-रिवाजों से सीधे जुड़ने का अवसर
- योजना से पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ, स्वरोजगार सृजित करने में मिलेगी मदद
- इस योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती!
पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, होम-स्टे स्थानीय परंपराओं, व्यंजनों और रीति-रिवाजों से सीधे जुड़ने का अवसर देते हैं. किफायती ठहराव बजट यात्रियों, बैकपैकर्स और छात्रों के लिए पर्यटन स्थलों को सुलभ बनाता है और स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ देता है. योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि होमस्टे उद्योग को औपचारिक रूप देने, स्टार्टअप्स के माध्यम से गुणवत्ता मानकों में सुधार करने में भी सहायक सिद्ध होगी. हिमाचल प्रदेश अपने स्वच्छ पर्यावरण, नदियों, जंगलों, पवित्र स्थलों और सुरम्य घाटियों के कारण पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षक रहा है. पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (इकोनॉमिक सर्वे 2024-25) में 7.78 फीसदी योगदान देता है.
ये भी पढ़ें: "मेरे रेस्टोरेंट में ₹50 का बिजनेस हुआ, 15 लाख सैलरी देती हूं", आपदा का जायजा लेने मनाली पहुंची कंगना का छलका दर्द
ये भी पढ़ें: हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?