ETV Bharat / state

बीकानेर की साइकिल रैली में पुलिस ने दिया फिट इंडिया का संदेश

इस दौरान साइकिलिस्टों ने कहा कि बीकानेर का साइकिलिंग में बड़ा नाम है. यहां हर रोज करीब 100 से 150 युवक कई किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं. केंद्रीय कानून मंत्री की यह पहल न सिर्फ बीकानेर के पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि साइकिलिंग और साइकिलिस्टों को भी प्रोत्साहित करेगी.

बीकानेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की पहल पर और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘टूर द थार साइकिल रैली’ का आयोजन किया गया. इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने स्वयं पॉलिटेक्निक कॉलेज से जूनागढ़ तक साइकिल चलाई और उनके साथ बीकानेर के साइकिलिस्ट भी शामिल रहे. इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी बतौर साइकिल चलाते नज़र आए.

पढ़ें: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले- बीकानेर में जुटेंगे दुनियाभर के साइक्लिस्ट, पर्यटन के नक्शे पर दिलाएंगे पहचान

पुलिस अधिकारी बोले- फिटनेस है जरूरी: इन साइकिलिस्टों के साथ बीकानेर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी पूरे रास्ते साइकिलिंग करते हुए नजर आए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कैलाश सिंह संधू ने बताया कि फिट रहने के लिए साइकिल से बढ़िया कोई साधन नहीं है. शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए साइकिल अवश्य चलानी चाहिए. वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सौरभ तिवाड़ी ने कहा कि निश्चित रूप से साइकिल हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए. हम लोग नियमित रूप से साइकिलिंग करते हैं. हाल ही में पुलिस मुख्यालय से भी फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिलिंग का आयोजन होता रहा है. पुलिस फोर्स में फिटनेस सबसे अहम कड़ी है. पुलिसकर्मी फिट होंगे, तो वे ज्यादा बेहतर तरीके से आम जन की सेवा कर पाएंगे.

मोदी को एस्कॉर्ट कर चर्चा में आए साइकिलिस्ट: पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नौरंगदेसर में जामनगर-अमृतसर एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के दौरान भारी बारिश के बीच बीकानेर के साइकिलिस्टों ने उनकी सवारी को एस्कॉर्ट किया था. इसके बाद पूरे देश में बीकानेर के साइकिलिस्ट चर्चा में आ गए. वैसे भी बीकानेर को साइकिलिस्टों का शहर कहा जाता है. यहां हर सुबह जैसलमेर रोड पर करीब 100 किलोमीटर तक साइकिलिस्ट समूह में साइकिलिंग का अभ्यास करते हैं.