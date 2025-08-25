HARTALIKA TEEJ 2025 : करवा चौथ का व्रत तो आप जानते ही होंगे, लेकिन तीजा का व्रत इससे भी कठिन व्रत माना जाता है. हरितालिका तीज के दिन इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं, जिसमें महिलाएं दिनभर बिना अन्न,जल निर्जला व्रत करती हैं. इतना ही नहीं व्रत करने वाली महिलाएं रात्रिकालीन चार प्रहर की पूजा भी करती हैं और सुबह विसर्जन, दान, पुण्य करने के बाद भोज्य पदार्थग्रहण करती हैं.

कई नामों से जाना जाता है तीजा व्रत

तीजा का व्रत हरितालिका तीज के दिन किया जाता है. भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है. इस बार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार के दिन किया जाएगा. शहडोल संभाग में इसे तीजा व्रत के नाम से जाना जाता है, कुछ जगहों पर तीज पर्व तो कहीं हरितालिका तीज ही कहा जाता है. जितनी जगह उतने नाम, लेकिन व्रत एक ही है, निर्जला. एक ऐसी तपस्या जिसे महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं. ये व्रत कुछ कुंवारी कन्याएं भी बेहतर पति के लिए करती हैं. वहीं वे लड़कियां भी ये व्रत करती हैं, जिनकी शादी में व्यवधान आ रहा हो.

बाजार में मिलने लगी हरतालिका तीज की पूजन सामग्री (Etv Bharat)

व्रत करने के भी हैं कई नियम कायदे

हरितालिका तीज व्रत को लेकर रीनू पांडे बताती हैं, '' तीज का व्रत करने के लिए हरितालिका तीज के पहले रात को ही खाना खाने के बाद खीरा, मक्का और तरह-तरह के फल फूल खाने का विधान है. इसके बाद शेर का दातून करने का विधान है. अगर ये नहीं मिलता तो करंज के पौधे का दातून करने का विधान है और फिर उसके बाद व्रत करने वाली महिलाएं सो जाती हैं. सुबह उठते ही किसी भी पवित्र जगह नदी, तालाब में स्नान किया जाता है. वहीं, नदी से ही रेत निकालकर शिवलिंग बनाया जाता है और फिर विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है. इसके बाद महिलाएं घर आकर पूरी तरह से निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन चार प्रहर की पूजा की तैयारी करती हैं.''

हरतालिका तीज पर होती है महादेव की विशेष पूजा (Etv Bharat)

शाम से शुरू होती है चार प्रहर की पूजा

तीजा के दिन महिलाएं दिनभर तीज के व्रत की तैयारी करती हैं, और फिर शाम होते ही चार प्रहर की पूजा की शुरुआत हो जाती है. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' प्रहर की पूजा को महिलाएं काफी विधि विधान से करती हैं, जो रात भर चलती है, ये किसी तपस्या से कम नहीं होती.''

पहले प्रहर की पूजा शाम 6 बजे से शुरू होती है, जो कि रात में 9 बजे तक चलती है, शिव-पार्वती की पूजा करें, हर तरह के फल का भोग लगाएं, और कथा का श्रवण करें. दूसरे प्रहर की पूजा रात 9 बजे से 12 बजे के बीच की जाती है विधि विधान से पूजा करें, इस दौरान पहले से तैयार की गई हर तरह के पकवान का भोग लगाना चाहिए और फिर कथा का श्रवण करें, हवन पूजन करें. तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है, इस प्रहर की पूजा में शिव-पार्वती की पहले तो विधि विधान से पूजा करें और फिर तीसरे प्रहर की पूजा में जितनी भी तरह की मिठाइयां हैं उनका भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, आरती करें, ऐसा करने से पूरे घर का कल्याण होता है. चौथे प्रहर की पूजा तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है, इसमें दूध, गंगाजल, शहद, शक्कर, मिश्री, और अनेक प्रकार के फल सभी को एक थाली में सजा लें, शिव-पार्वती की पूजा करें, इन सभी चीजों का भोग लगाएं, उसके बाद उन फलों को प्रसाद स्वरूप रख लें. जब व्रत खोलें तो पहले उस प्रसाद को ग्रहण करें, और फिर उसके बाद अपना व्रत तोड़ें.

इसके बाद सुबह 6 बजे जो भी पूजा सामग्री है उसका विसर्जन किसी पवित्र जगह पर या बहते हुए पानी में तालाब में करें. इसके बाद वहीं स्नान करें और एक बार फिर से भोलेनाथ की पूजा करें. इसके बाद घर आकर भोजन बनाएं और ब्राह्मण, पुरोहित आदि को बांस के पात्र में रखकर दान पुण्य करें. इसके बाद खुद भोजन कर तीज का व्रत पूरा करें.