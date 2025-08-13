अजमेर: भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अर्थात आगामी 7 सितंबर को देशभर में खग्रास चंद्रग्रहण दिखाई देगा. यह ग्रहण 3 घंटे 29 मिनट 8 घड़ी 45 पल तक रहेगा. ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बजकर 57 मिनट से शुरू हो जाएगा. यह ग्रहण भारतवर्ष के अलावा एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व, रूस, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में भी दृश्यमान होगा. ग्रहण का स्पर्श काल और समाप्ति का दृश्य संपूर्ण भारत में देखा जा सकेगा.

पुष्कर के पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि इस खग्रास चंद्रग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से छिपा हुआ दिखेगा. यह ग्रहण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रविवार को होने के कारण कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से अशुभ रहेगा. पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, जनमानस में पीड़ा, चिंता, श्रमिक वर्ग को कष्ट हो सकता है. फसलों को नुकसान और युद्ध जैसी स्थितियों की आशंका भी बनी रहेगी. महाराष्ट्र, बंगाल और ओडिशा जैसे प्रदेशों में जनता को कष्ट, हानि एवं चिंता का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि दक्षिणायन में रविवार को पड़ने वाला यह चंद्रग्रहण व्यापारी वर्ग के लिए अशुभ होगा तथा व्यापार में मंदी जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है.

इन राशियों को फायदा, तो इन्हें होगा नुकसान: पंडित दाधीच के अनुसार 12 राशियों में से मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए शुभ योग रहेगा, जबकि वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को मध्यम या अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं. जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में हो या चतुर्थ, अष्टम, द्वादश या छठे भाव में अशुभ स्थिति में हो, उन्हें चंद्र मंत्र का जाप, हवन, पूजन, दान-पुण्य आदि करने से अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है.

ग्रहण पर ये उपाय करें: पंडित दाधीच के अनुसार ग्रहण के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए. गर्भवती स्त्रियों को चंद्र मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए. सफेद वस्तुओं का दान, तीर्थ स्थलों पर नदियों के जल में स्नान और पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के बाद श्रद्धानुसार दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.