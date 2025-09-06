हिमाचल में आसमानी आफत ने ली अब तक 360 लोगों की जान, ₹3979 करोड़ की संपत्ति बर्बाद

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में आई आपदा में अब तक ₹3979 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, 360 लोगों की मौत हो चुकी है.
Published : September 6, 2025 at 2:08 PM IST
शिमला: 20 जून को मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी. उसके साथ ही प्रदेश में लगातार भारी जो भारी बारिश का दौर शुरू हुआ, वो तक जारी है. बादल फटना, फ्लैश फ्लड और बाढ़ की वजह से पूरा प्रदेश तहस-नहस हो चुका है. लगातार बारिश और बादल फटने की घटना से प्रदेश में अब तक ₹3979 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति आपदा की भेंट चढ़ चुकी है. वहीं, आसमानी आफत से आए सैलाब में 360 लोगों की जान अब तक जा चुकी है. बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश के एनएच सहित सैकड़ों सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है. जिसकी वजह से प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगी है.
बादल फटना, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड
हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 133 लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी है. वहीं, 95 फ्लैश फ्लड और 45 बादल फटने की घटनाएं अब तक हो चुकी हैं. जिनमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है.
प्रदेश में अभी भी 1520 सड़कें बंद
हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश से जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है. प्रदेश भर में कई जगह सड़कें बाधित हो गई हैं. प्रदेश में बीते दिन 1520 सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से ठप रही. इन सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है. सड़कों को खोलने के लिए 1360 मशीनें लगाई गई है.
सड़क खोलने के लिए लगाई गई 1360 मशीनरी
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल इस समय आपदा के दौर से गुजर रहा है. प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है. कई सड़कें भी जगह-जगह बंद पड़ी है. सड़कों को खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. प्रदेश में 1520 सड़कें अभी भी बंद पड़ी है, जिन्हें खोलने के लिए 1360 मशीनरी लगाई है. खासकर सेब बहुल क्षेत्र में सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है. ताकि समय पर सेब मंडियों तक पहुंचाया जा सके".
आपदा में बही ₹3979 करोड़ की संपत्ति
20 जून से 5 सितंबर तक के आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, प्रदेशभर में ₹3979 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. जिसमें निजी संपत्ति की बात करें तो 444 पक्का घर और 634 कच्चे घर पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. वहीं, आंशिक रूप से 1366 पक्के घर और 3218 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा 4816 गौशाला क्षतिग्रस्त हुए हैं. जबकि 1967 मवेशी की मौत हुई है.
अब तक 360 लोगों की गई जान
मानसून सीजन में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 360 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, इस दौरान 426 लोग घायल हुए. जबकि 47 लोग अभी लापता हैं. मौत के आंकड़ों पर नजर डाले तो बिलासपुर जिले में 18, चंबा में 43, हमीरपुर में 16, कांगड़ा में 50, किन्नौर में 28, कुल्लू में 33, लाहौल एवं स्पीति में 9, मंडी में 58, शिमला में 39, सिरमौर में 18, सोलन में 26 और ऊना जिले में 22 लोगों की जान गई है.
विभाग और सरकारी संपत्ति को नुकसान
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आपदा से सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है. कृषि विभाग को 11.45 करोड़, बागवानी को 27.43 करोड़, लोक निर्माण विभाग 2425.70 करोड़, जल शक्ति विभाग को 1252.85 करोड़, बिजली विभाग को 13.94 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 4.30 लाख, शिक्षा विभाग को 20.45 करोड़ का नुकसान हुआ है.
