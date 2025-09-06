हिमाचल में आसमानी आफत ने ली अब तक 360 लोगों की जान, ₹3979 करोड़ की संपत्ति बर्बाद

ETV Bharat / state

शिमला: 20 जून को मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी. उसके साथ ही प्रदेश में लगातार भारी जो भारी बारिश का दौर शुरू हुआ, वो तक जारी है. बादल फटना, फ्लैश फ्लड और बाढ़ की वजह से पूरा प्रदेश तहस-नहस हो चुका है. लगातार बारिश और बादल फटने की घटना से प्रदेश में अब तक ₹3979 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति आपदा की भेंट चढ़ चुकी है. वहीं, आसमानी आफत से आए सैलाब में 360 लोगों की जान अब तक जा चुकी है. बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश के एनएच सहित सैकड़ों सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है. जिसकी वजह से प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगी है.

बादल फटना, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड

हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 133 लैंडस्लाइड की घटनाएं हो चुकी है. वहीं, 95 फ्लैश फ्लड और 45 बादल फटने की घटनाएं अब तक हो चुकी हैं. जिनमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है.

प्रदेश में अभी भी 1520 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश से जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है. प्रदेश भर में कई जगह सड़कें बाधित हो गई हैं. प्रदेश में बीते दिन 1520 सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से ठप रही. इन सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है. सड़कों को खोलने के लिए 1360 मशीनें लगाई गई है.

सड़क खोलने के लिए लगाई गई 1360 मशीनरी