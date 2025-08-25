ETV Bharat / state

विधानसभा मानसून सेशन का आज छठा दिन, सदन में गूंजेगा नौकरियों का मुद्दा, विपक्ष ने पूछे हैं ये सवाल - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज छठा दिन है. छठे दिन कुल 74 तारांकित और अतारांकित सवाल पूछे गए हैं.

विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठा दिन
विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठा दिन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 9:14 AM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज छठा दिन है. दो दिन के अवकाश के बाद विधानसभा का मानसून सेशन दोपहर दो बजे शुरू होगा, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में जनता से जुड़े सवाल उठाएंगे. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कुल 74 सवाल पूछे गए हैं. इसमें 60 प्रश्न तारांकित और 14 अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं.

आज गूंजेगा नौकरियों का मुद्दा

विधानसभा मानसून सेशन के छठे दिन आज सदन में नौकरियों का मुद्दा गूंजेगा. सदन में विपक्ष की तरफ से दो सदस्यों जीतराम कटवाल और जयराम ठाकुर की ओर से आज पहला सवाल नौकरियों से संबंधित पूछा गया है, जिसमें दोनों सदस्यों ने पूछा है कि गत दो वर्षों में 30 नवंबर 2024 तक विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी रिक्तियां हुईं. इस अवधि के दौरान कितनी नौकरियाँ नियमित, अनुबन्ध आधार पर, दैनिक वेतन भोगी के तौर पर और पार्ट टाईम आधार पर दी गई है. इसके अतिरिक्त विपक्ष की तरफ से जीतराम कटवाल और जयराम ठाकुर ने ये भी पूछा है कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं. इन योजनाओं से कितने युवा लाभान्वित हुए हैं. इसको लेकर सरकार से ब्यौरा मांगा गया हैं. सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष के सदस्यों के इस प्रश्न का उत्तर देंगे.

पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे का क्या प्रावधान?

वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अनुराधा राणा ने वन विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा है. उनका प्रश्न है कि प्रदेश में जंगली जानवरों की ओर से पेड़-पौधों को जो नुकसान होता है, क्या सरकार उसके लिए मुआवज़ा प्रदान करने की कोई नीति बनाने का विचार रखती है. इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि सरकार जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए उपयोगी उपकरण जैसे कि साउंड अथवा लाइट सिस्टम इत्यादि को अनुदान पर प्रदान करने का विचार रखती है. इसके अतिरिक्त सदन में पार्किंग, अनुकम्पा के मामले, स्वीकृत सड़कें, वाहनों की आवाजाही, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस थाना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पदपूर्ति, वन महोत्सव, सड़क निर्माण, शिक्षा गुणवत्ता और रिक्त पद आदि कई प्रश्न पूछे गए हैं.

