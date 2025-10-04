ETV Bharat / state

बलरामपुर में अक्टूबर में मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर, जनजीवन हुआ प्रभावित

बलरामपुर रामानुजगंज : बलरामपुर जिले में लगातार तीन चार दिनों से हो रही झमाझम बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं. वहीं मूसलाधार बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. बारिश के मद्देनजर नगर पालिका स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम भी अलर्ट पर है और गश्त कर रही है. रामानुजगंज में कन्हर नदी एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है. जिले की कन्हर, सेंदुर, गागर, इरिया,चनान, रिगड़, गलफुला, गेऊर बांकी सहित अन्य सभी नदियां और बरसाती नाले, जलाशय और तालाबों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है.





चार दिनों से हो रही जिले में बारिश : रामानुजगंज में रहने वाले स्थानीय नागरिक अमित गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि पिछले चार दिनों से जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. किसानों के खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है.कन्हर एनीकट में पानी पूरे उफान पर है. लगातार बारिश से नदी नाले में पानी भरा हुआ है.



अक्टूबर में मूसलाधार बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बारिश से जनजीवन प्रभावित : बलरामपुर जिले में शारदीय नवरात्र के दौरान और फिर अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश होने की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है. किसी को बाहर जाना है, किसी को कुछ काम निपटाना है. लेकिन बारिश की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. पानी के कारण अपने घरों में रहने को मजबूर हैं.