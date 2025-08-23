चतरा: जिले में गुरुवार मध्यरात्रि से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. इटखोरी, पत्थलगड्डा, मयूरहंड, कान्हाचट्टी और गिद्धौर जैसे प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. नदियों के उफान पर होने से गांवों में पानी घुस गया है, कई घर जलमग्न हो गए हैं और सड़कें व पुल-पुलिया डूब चुके हैं. ग्रामीणों का आवागमन ठप है और कई परिवार घरों में कैद हो गए हैं. प्रशासन के सामने राहत और बचाव की बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आ रही है.

नदियों का उफान, गांवों में घुसा पानी

लगातार बारिश के कारण जिले की नदियां उफान पर हैं. इटखोरी प्रखंड के पीतीज गांव में बसाने नदी का जलस्तर बढ़ने से भारी नुकसान हुआ है. निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. भारतीय सेना में कार्यरत जवान मुन्ना यादव का घर पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया. उनकी बेटी ने बताया कि पानी इतनी तेजी से घर में घुसा कि कूलर, फ्रिज, इनवर्टर, बैटरी, खाने-पीने का सामान, कपड़े और बिस्तर सब कुछ बर्बाद हो गया. परिवार ने किसी तरह जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर शरण ली.

चतरा में मूसलाधार बारिश से तबाही (ईटीवी भारत)

स्कूल और अंचल कार्यालय जलमग्न

कान्हाचट्टी प्रखंड में हालात बेहद गंभीर हैं. राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पेलतील खुर्द पूरी तरह जलमग्न हो गया है. गिद्धौर प्रखंड का अंचल कार्यालय भी पानी में डूब गया, जिससे सरकारी कामकाज ठप है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बर्बाद हो गए हैं. कच्चे मकानों को भारी नुकसान हुआ है, और कई परिवार बेघर हो गए हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए पीने का पानी और सुरक्षित स्थान की कमी बड़ी समस्या बन गई है.

घर में घुसा बारिश का पानी (ईटीवी भारत)

अवैध बालू खनन को ठहराया जिम्मेदार

इटखोरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सोमनाथ बंकिरा और अंचल अधिकारी (सीओ) सविता सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया. सीओ सविता सिंह ने बाढ़ की स्थिति के लिए नदियों में अवैध बालू खनन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि बालू की कमी के कारण नदियों का बहाव रुक गया है, जिससे पानी गांवों में घुस रहा है. भारी वाहनों के आवागमन पर पुलों पर रोक लगा दी गई है.

भारी बारिश से घर में घुसा पानी (ईटीवी भारत)

प्रशासन की लचर व्यवस्था पर सवाल

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो स्थिति और भयावह हो सकती है. हालांकि, प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों की कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आ रही है. कई जगह सड़कें और पुल-पुलिया पानी में डूबे होने से आवागमन पूरी तरह बाधित है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं.

