रायपुर: बस्तर में बाढ़ से तबाही के हालात हैं. बाढ़ की वजह से लोगों के घर बार और मवेशी तक बह गए हैं. और तो और फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो चुकी है. लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक रुपया तक नहीं बचा ये कहना है पीसीसी चीफ दीपक बैज का. बैज ने रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला. बैज ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को शासन प्रशासन ने मरने के लिए छोड़ दिया है.

बाढ़ पीड़ितों पर सियासत तेज: बैज ने आरोप लगाया कि बस्तर में जब वे कांग्रेसियों के साथ प्रभावित गांवों तक पहुंचे, तभी राहत सामग्री पहुंचाई गई. पीसीसी चीफ ने सवाल उठाया कि पहले क्यों मदद नहीं पहुंचाई गई. पीसीसी चीफ का कहना है कि लोग राशन के लिए परेशान हैं. उनके पास खाना बनाने का साधन और पीने का पानी तक नहीं है.

बाढ़ पीड़ितों से सरकार कर रही मजाक (ETV Bharat)

बस्तर पर कहर बनकर टूटा बारिश: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभावित परिवारों की चर्चा करते हुए कहा कि एक परिवार में उनकी बेटी की शादी है. उनके पैसे बाढ़ में बह गए. घर में रखा सारा सामान बह गया. सोने चांदी के जेवरात जो शादी के लिए थे वो भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए. घर में बंधे मवेशी में बह गए. किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई. बाढ़ से पीड़ित परिवार अब मदद नहीं मिलने से परेशान हैं.

प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इसके साथ ही बर्बाद फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए. हर प्रभावित परिवार को 10-10 लाख रुपये की सहायता दी जाए. टूटी पुल-पुलिया को दुरुस्त करने और नए पुल बनाने का काम किया जाए. प्रभावितों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

सीएम के दौरे पर बैज का सवाल: मुख्यमंत्री के बस्तर दौरे पर बैज ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों का हालचाल पूछकर जले पर नमक छिड़कने जैसा काम किया है. बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने राहत सामग्री के नाम पर महिलाओं को फटी साड़ी थमा दी, चंद पैकेट मसाले, एक पाव दाल, 200ml तेल और तीन किलो घटिया चावल दिया. यह सामग्री इतनी कम है कि इससे उनकी भूख मिटना संभव नहीं है. कुछ घरों में गैस चूल्हा दिया गया, लेकिन नमक और खाना बनाने की अन्य सुविधाएं तक नहीं दी गई.

बैज ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि जिस महिला ने मुख्यमंत्री से फटी साड़ी की शिकायत की, उसे थाने में 3 से 4 घंटे तक बैठाकर रखा गया. बैज ने इसे गरीब और पीड़ितों की आवाज दबाने की कोशिश बताया. पीसीसी चीफ ने कहा कि मंत्री और अधिकारी बस्तर में सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहे. कोई जमीनी स्तर पर राहत देने नहीं पहुंचा. मंत्री प्लेन से ऊपर से बाढ़ देखकर लौट गए. यहां तक कि अधिकारी खुद की जान बचाने के लिए जेसीबी में सवार हो रहे थे, जबकि आम लोग बाढ़ में बेसहारा थे.

बाढ़ पीड़ितों से मिल थे बैज: अपने बस्तर दौरे पर दीपक बैज ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनको हर संभव मदद दिलाने का वादा किया था. मौके से दीपक बैज ने राजस्व मंत्री से भी फोन पर बात कर बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की थी. बैज ने शासन से स्पेशल राहत पैकेज देने की भी डिमांड पूर्व में की है.