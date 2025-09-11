मशाल के साथ सड़कों पर उतरे एनएचएम कर्मी, बोले 'आश्वासन नहीं अब आदेश चाहिए'
18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 1:12 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 2:06 PM IST
सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी इन दिनों अपने हक की लड़ाई में सड़कों पर उतर आए हैं. नियमितीकरण, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन 18 अगस्त से जारी है.
मशाल लेकर प्रदर्शन: बुधवार रात कर्मचारियों ने हाथों में मशालें लेकर कैंडल मार्च निकाला. उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा. एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से जंगल पहाड़ों में जोखिम उठाकर उन्होंने आदिवासी अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं, लेकिन बदले में उन्हें असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य ही मिला है.
24 दिनों से हमारे दिलों में जो आग थी, आज वही आग मशालों में दिखी. सरकार ने कहा था कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे. अब सवाल है, हमें कब संवारेंगे और हमारी मांगे कब पूरी करेंगे?-मुकेश बक्शी, प्रवक्ता एनएचएम संघ, सुकमा
18 अगस्त से हड़ताल जारी: एनएचएम कर्मियों का कहना है कि 18 अगस्त से हम हड़ताल पर बैठे हैं. अब तक सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है. कमेटी बना कर काम करने की बात कह रही है लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.
मोदी की गारंटी में हमें 100 दिन में नियमतिकरण करने का वादा किया गया था, वो भी अबतक नहीं किया गया है-रीना नायडू, महिला कर्मचारी
सुकमा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है. कई गांवों में टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन उपचार प्रभावित हुए हैं.
एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. यह हड़ताल अब सिर्फ रोजगार का नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है.