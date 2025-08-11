ETV Bharat / state

नक्सलियों के टॉप कमांडर जमीन में पैसा कर रहे इन्वेस्ट, पुलिस जांच में हुए कई खुलासे - NAXALITE PROPERTY SEIZED

पलामू पुलिस द्वारा नक्सली संगठन के टॉप कमांडरों की संपत्ति का आंकलन किया जा रहा है. इस दौरान कई खुलासे हुए हैं.

TOP NAXAL COMMANDERS INVESTING MONEY IN LAND Disclosures during property assessment in palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read

पलामू: नक्सली संगठन के टॉप कमांडर जमीन में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. नक्सलियों के टॉप कमांडर लेवी के पैसे से जमीन की खरीदारी कर रहे हैं. अधिकतर जमीन शहरी क्षेत्र में खरीदे जा रहे हैं, जिसमें लाखों रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है.

दरअसल, पलामू जोन में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) और झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के टॉप कमांडरों के खिलाफ संपत्ति का आकलन किया जा रहा है. इसी जांच में कई खुलासे हुए हैं. जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि नक्सलियों के टॉप कमांडर अपने रिश्तेदार या करीबियों के माध्यम से जमीन में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. साथ ही अन्य तरह की संपत्तियों को भी अर्जित किया जा रहा है.

पलामू, गढ़वा और लातेहार में दो-दो नक्सली कमांडरों की संपत्ति की जांच की जा रही है. इस दौरान पुलिस को कई तरह की जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. नक्सली और उनके करीबियों की संपत्ति का स्रोत पूछा जा रहा है, जवाब नहीं मिलने पर उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा- सुनील भास्कर, पलामू के जोनल आईजी

बिहार और झारखंड के कई इलाकों में खरीदी गई जमीन

नक्सलियों के टॉप कमांडरों ने बिहार और झारखंड के कई इलाकों में जमीन खरीदा है. जेजेएमपी के एक टॉप कमांडर ने लातेहार के मनिका और लातेहार में कई बड़े प्लॉट खरीदे हैं. भाकपा माओवादी से जुड़े कमांडर ने बिहार के गया एवं औरंगाबाद इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदा है. माओवादी कमांडरों ने अधिकतर संपत्ति बिहार के इलाके में अर्जित की है. जबकि टीएसपीसी से जुड़े कमांडरों ने चतरा, हजारीबाग, रांची और जेजेएमपी के कमांडरों ने लातेहार, पलामू एवं रांची इलाके में संपत्ति अर्जित की है.

कई नक्सली टॉप कमांडरों की जमीन हो चुकी है जब्त

पलामू पुलिस ने पहले भी भाकपा माओवादी से जुड़े हुए टॉप कमांडरों की संपत्ति जब्त की है. टॉप माओवादी कमांडर अभिजीत यादव की पलामू के मेदिनीनगर और हरिहरगंज में जमीन जब्त की गई थी. टॉप माओवादी कमांडर कुंदन यादव की संपत्ति मनातू के चक इलाके में जब्त की गई थी. माओवादी कमांडर कंचन तुरी की संपत्ति मनातू में जब्त हो चुकी है. उस दौरान टॉप माओवादी कमांडर एनुल मियां की भी संपत्ति का आकलन किया गया था, लेकिन एनुल ने आत्मसमर्पण कर दिया.

