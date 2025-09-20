ETV Bharat / state

टोंक में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर हंगामा, पुलिस ने भीड़ को समझाकर हटाया

September 20, 2025

टोंक : जिला मुख्यालय के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर भारी हंगामा हुआ. बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान भीड़ एक कारखाने तक पहुंची और वहां रखी मशीनों को नुकसान पहुंचाया. एक मोटरसाइकिल को भी तोड़ा गया. एडिशनल एसपी ब्रजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की बात को लेकर भीड़ एकत्र हो गई थी. हमने भीड़ को समझाइश कर हटाया है और रिपोर्ट ले ली है. लेकिन क्या पोस्ट थी जिस पर विवाद बढ़ा और लोग इकट्ठे हुए इसको लेकर अभी तक हमे साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है. मौके पर पूरी तरह से शांति है.