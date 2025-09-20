ETV Bharat / state

टोंक में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर हंगामा, पुलिस ने भीड़ को समझाकर हटाया

टोंक के बहिर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया.

लोगो ने किया प्रदर्शन
लोगो ने किया प्रदर्शन (फोटो ईटीवी भारत टोंक)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
टोंक : जिला मुख्यालय के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर भारी हंगामा हुआ. बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे. इस दौरान भीड़ एक कारखाने तक पहुंची और वहां रखी मशीनों को नुकसान पहुंचाया. एक मोटरसाइकिल को भी तोड़ा गया.

एडिशनल एसपी ब्रजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की बात को लेकर भीड़ एकत्र हो गई थी. हमने भीड़ को समझाइश कर हटाया है और रिपोर्ट ले ली है. लेकिन क्या पोस्ट थी जिस पर विवाद बढ़ा और लोग इकट्ठे हुए इसको लेकर अभी तक हमे साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है. मौके पर पूरी तरह से शांति है.

भीड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर प्रदर्शन किया, हमने उन्हें समझा कर हटाया है. फिलहाल हमें पोस्ट के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है. हम सभी से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर कोई भी गलत या विवादास्पद पोस्ट न डालें. - ब्रजेन्द्र सिंह भाटी,एडिशनल एसपी,टोंक

सूचना मिलते ही शहर के तीन थानों के साथ आसपास के थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा और भीड़ को नियंत्रित करने में जुट गया. पुलिस ने समझाइश करने के बाद भीड़ को हटाया. इस बीच, पुलिस को समुदाय विशेष द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रिपोर्ट भी दी गई है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करते हुए शांति की अपील की है और कहा है कि साइबर टीम सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है.

TAGGED:

TONK POLICE SOCIAL MEDIA COMMENTPOLICE MANAGE CROWDटोंक के बहिर क्षेत्र में प्रदर्शनTENSIONS OVER SOCIAL MEDIA RUMORS

