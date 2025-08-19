टोंक: जिला मुख्यालय के महिला चिकित्सालय (जनाना अस्पताल) में सरकारी डॉक्टर और यूनानी कॉलेज की इंटर्न के बीच पहनावे को लेकर विवाद अब अनुशासन और धार्मिक पहचान के मुद्दे से निकलकर सियासी रंग लेने लगा है. खास पहनावे में लेबर रूम में काम कर रही यूनानी इंटर्न को ड्यूटी डॉक्टर ने रोका तो छात्रा बहस करने लगी. बहस कर रही इंटर्न ने लेबर रूम का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. इसे लेकर विवाद बढ़ गया. वहीं, इस मामले में सआदत अस्पताल के पीएमओ डॉ हनुमान प्रसाद का कहना है कि यह मामला दो महिलाओं के बीच और अनुशासन का है. कोई समस्या थी तो उसे अस्पताल प्रशासन को बताना चाहिए था. इस मामले में पीएमओ ने रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को भेजी है.

लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इंटर्न पर कार्रवाई की मांग की. उधर, अवाम-ए-टोंक नामक संगठन इंटर्न के समर्थन में कूदा और संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हर किसी को अपनी इच्छा से ड्रेस पहनने का अधिकार है. संगठन ने इंटर्न के समर्थन में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. वहीं, जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि यह मामला पहनावे का नहीं बल्कि अनुशासन का है. अस्पताल में काम करने वालों को मेडिकल ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए. धार्मिक पहचान या विरोध के बहाने अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती.

जांचकर्ता डॉ. हनुमान प्रसाद बोले... (ETV Bharat Tonk)

कलेक्टर को भेजी PMO की रिपोर्ट: सआदत अस्पताल के पीएमओ डॉ. हनुमान प्रसाद ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी. उनका कहना है कि यह मामला दो महिलाओं के बीच का और अनुशासन से जुड़ा है. यदि कोई समस्या थी तो उसे अस्पताल प्रशासन को बताना चाहिए था, ना कि लेबर रूम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहिए था.

आमने-सामने कांग्रेस व भाजपा: शनिवार रात वायरल वीडियो के बाद रविवार को कांग्रेस नेता अस्पताल पहुंचे और MCH प्रभारी डॉ. विनोद परवेरिया से मिले. कांग्रेस नेताओं ने इंटर्न को खास पहनावे से रोकने वाली महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि डॉक्टर ने इंटर्न के धार्मिक अधिकारों का हनन किया. डॉ. परवेरिया ने जांच और उचित कारवाई का आश्वासन दिया. उसके बाद भाजपा महिला डॉक्टर के पक्ष में आ खड़ी हुई. भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रावीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारी सोमवार को कलेक्टर से मिले. उन्होंने डॉक्टर का समर्थन किया व कहा कि सरकारी अस्पताल में धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. भाजपा ने इंटर्न पर आरोप लगाया कि उसने लेबर रूम में वीडियो बनाकर अस्पताल की गरिमा भंग की. ड्रेस कोड का पालन नहीं किया. इस बीच, महिला डॉक्टर ने कहा कि इंटर्न छात्रा ने लेबर रूम में भी मेडिकल ड्रेस कोड की बजाय खास पहनावा पहन रखा था, इसलिए उन्हें केवल ड्रेस कोड का पालन करने को कहा था. छोटे मामले को अनावश्यक विवाद बना दिया गया. मामले की रिपोर्ट अब कलेक्टर और चिकित्सा निदेशक को भेज दी गई है.