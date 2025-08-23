ETV Bharat / state

टोनही प्रताड़ना केस: सुकमा पुलिस ने फरार आरोपी को आंध्र प्रदेश से किया गिरफ्तार - TONHI HARASSMENT CASE

आरोपी के खिलाफ किस्टाराम थाना में टोनही प्रताड़ना के साथ हत्या का प्रकरण भी दर्ज है.

TONHI HARASSMENT CASE
छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read

सुकमा: टोनही प्रताड़ना और हत्या से जुड़े केस में किस्टाराम पुलिस ने स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पर टोनही प्रताड़ना का आरोप दर्ज है. इसके साथ ही आरोपी पर हत्या का जुर्म भी थाने में दर्ज है. पुलिस को लंबे वक्त से इस स्थायी वारंटी की तलाश थी. आरोपी पुलिस से बचने के लिए दूसरे राज्य में जा छिपा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया.

टोनही प्रताड़ना और हत्या का आरोपी गिरफ्तार: किस्टाराम पुलिस के मुताबिक आरोपी माड़वी जोगा सिंगनपाड़ा ग्राम का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ किस्टाराम थाने में शिकायत दर्ज हुई थी. दर्ज शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश दी. लेकिन आरोपी साल 2023 से ही फरार चल रहा था. पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी. इसी बीच पुलिस को खबर लगी की आरोपी आंध्र प्रदेश में छिपा है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को वहां से धरदबोचा.

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 (ETV Bharat)

2023 से चल रहा था फरार: पकड़े गए जोगा पर आरोप है कि उसने 8 मई 2023 को ग्रामीण माड़वी नंदा की हत्या कर दी. जोगा को शक था कि मृतक जादू टोना करता है. हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. किस्टाराम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया. फरार आरोपी के खिलाफ बाद में कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया.

चेरुपल्ली से हुई गिरफ्तारी: आरोपी को पकड़ने के लिए किस्टाराम और मरईगुड़ा पुलिस की संयुक्त टीम को आंध्र प्रदेश भेजा गया. स्पेशल टीम ने शनिवार को सीमावर्ती आंध्र प्रदेश के चेरूपल्ली इलाके में दबिश दी और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की. इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर उसे जेल भेज दिया गया.

क्या है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005: यह एक ऐसा कानून है जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं और अन्य लोगों को टोनही या चुड़ैल कहने या इस तरह प्रताड़ित करने पर रोक लगाता है. इस कानून के तहत, किसी को टोनही कहने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, जबकि शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. इसका मुख्य उद्देश्य समाज से अंधविश्वास और जादू-टोना जैसी कुरीतियों को दूर करना है.

बिलासपुर में अटल आवास बना झाड़ फूंक का अड्डा, टोनही अधिनियम के तहत कार्रवाई

टोनही बताकर गांव से बहिष्कृत करने का आरोप, पुलिस से मदद की गुहार

टोनही कहने पर रंजिश को लेकर हत्या, पुलिस को गुमराह करने रची कहानी

सुकमा: टोनही प्रताड़ना और हत्या से जुड़े केस में किस्टाराम पुलिस ने स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी पर टोनही प्रताड़ना का आरोप दर्ज है. इसके साथ ही आरोपी पर हत्या का जुर्म भी थाने में दर्ज है. पुलिस को लंबे वक्त से इस स्थायी वारंटी की तलाश थी. आरोपी पुलिस से बचने के लिए दूसरे राज्य में जा छिपा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया.

टोनही प्रताड़ना और हत्या का आरोपी गिरफ्तार: किस्टाराम पुलिस के मुताबिक आरोपी माड़वी जोगा सिंगनपाड़ा ग्राम का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ किस्टाराम थाने में शिकायत दर्ज हुई थी. दर्ज शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश दी. लेकिन आरोपी साल 2023 से ही फरार चल रहा था. पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही थी. इसी बीच पुलिस को खबर लगी की आरोपी आंध्र प्रदेश में छिपा है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को वहां से धरदबोचा.

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 (ETV Bharat)

2023 से चल रहा था फरार: पकड़े गए जोगा पर आरोप है कि उसने 8 मई 2023 को ग्रामीण माड़वी नंदा की हत्या कर दी. जोगा को शक था कि मृतक जादू टोना करता है. हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. किस्टाराम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया. फरार आरोपी के खिलाफ बाद में कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया.

चेरुपल्ली से हुई गिरफ्तारी: आरोपी को पकड़ने के लिए किस्टाराम और मरईगुड़ा पुलिस की संयुक्त टीम को आंध्र प्रदेश भेजा गया. स्पेशल टीम ने शनिवार को सीमावर्ती आंध्र प्रदेश के चेरूपल्ली इलाके में दबिश दी और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की. इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर उसे जेल भेज दिया गया.

क्या है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005: यह एक ऐसा कानून है जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं और अन्य लोगों को टोनही या चुड़ैल कहने या इस तरह प्रताड़ित करने पर रोक लगाता है. इस कानून के तहत, किसी को टोनही कहने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, जबकि शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. इसका मुख्य उद्देश्य समाज से अंधविश्वास और जादू-टोना जैसी कुरीतियों को दूर करना है.

बिलासपुर में अटल आवास बना झाड़ फूंक का अड्डा, टोनही अधिनियम के तहत कार्रवाई

टोनही बताकर गांव से बहिष्कृत करने का आरोप, पुलिस से मदद की गुहार

टोनही कहने पर रंजिश को लेकर हत्या, पुलिस को गुमराह करने रची कहानी

For All Latest Updates

TAGGED:

SUKMA POLICEANDHRA PRADESHPERMANENT WARRANTYKISTARAM POLICE STATION AREATONHI HARASSMENT CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.