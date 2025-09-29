ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में कल अतिक्रमण हटाओ अभियान, 500 झुग्गियों पर चलेगा पीला पंजा

चंडीगढ़ में 30 सितंबर को 500 झुग्गियों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चलाया जायेगा.

Chandigarh Anti encroachment drive
चंडीगढ़ में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2025 at 7:43 PM IST

चंडीगढ़ः यूटी चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में 30 सितम्बर को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. चंडीगढ़ यूटी के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव की अध्यक्षता में सोमवार को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें शाहपुर कॉलोनी, सेक्टर 38, चंडीगढ़ में 30 सितम्बर 2025 को प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया.

सुबह 7 बजे से चलेगा अभियान: बैठक में तय किया गया है कि लगभग 500 झुग्गियों, जो सरकारी भूमि पर बनाई गई हैं उसे अभियान के तहत हटाया जाएगा. यह अभियान मंगलवार को सुबह 7:00 बजे आरंभ होगा. अभियान को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मी स्थल पर तैनात रहेंगे, जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण में सहयोग करेंगे. इसके अतिरिक्त, आठ विशेष दल जेसीबी और बाकी मशीनें लेकर अतिक्रमण हटाने का समयबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे. कार्रवाई के बाद ज़मीन की उचित घेराबंदी भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण ना हो.

आज काटी जाएगी बिजली-पानी: इंजीनियरिंग विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि अभियान से एक दिन पहले बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं, ताकि प्रक्रिया सुचारू हो सके और किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे.

चिकित्सा दल की होगी तैनाती: अभियान के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रबंध भी किए गए हैं. चिकित्सा दल, जिसमें चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस शामिल होंगे, को स्थल पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति या चिकित्सीय आपातकाल का तुरंत समाधान किया जा सके.

विभागों के बीच समन्वय का आदेशः चंडीगढ़ उपायुक्त, ने सभी संबंधित विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि ये अभियान सुरक्षित, प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके."

