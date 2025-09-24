ETV Bharat / state

नवरात्र पर हरियाणा की महिलाओं को सौगात, इस शहर से कल शुरू होगी लाडो लक्ष्मी योजना, खटाखट खाते में आएंगे 2100 रुपए

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बैठक करते अधिकारी ( Etv Bharat )

Published : September 24, 2025

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार 25 सितम्बर को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महत्वाकांक्षी ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू करने जा रही है. योजना के अंतर्गत 2100 रुपये प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी. इस योजना के लिए ऐप की शुरुआत सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को पंचकूला से करेंगे. एडीसी सतबीर मान ने बताया कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना के मोबाइल एप का शुभारंभ पंचकूला से करेंगे. इसी दिन फरीदाबाद सहित प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे." लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च करेंगे सीएम : एडीसी सतबीर मान ने बताया कि "पात्र महिलाओं को SMS के माध्यम से सूचित किया गया है और उनसे आधार नंबर, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण तैयार रखने को कहा गया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल हो सके. इच्छुक महिलाएं अपना आवेदन मोबाइल से सब्मिट कर सकेंगी. इसके लिए 25 सितम्बर को मोबाइल ऐप लांच किया जाएगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा. ये ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों वर्जन में उपलब्ध होगा. आवेदन केवल विभागीय पोर्टल और “लाडो लक्ष्मी ऐप” के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे." फर्जी लिंक या अनधिकृत फॉर्म से रहें सावधान: एडीसी सतबीर मान ने बताया कि "सरकार ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी फर्जी लिंक या अनधिकृत फॉर्म से सावधान रहें क्योंकि आवेदन केवल अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त जिन लाभार्थियों के बैंक खाते परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित नहीं हैं, उनसे अपील की गई है कि वे शीघ्र ही अपने सही बैंक खाता विवरण को PPP में अपडेट करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके." उन्होंने बताया कि "हरियाणा सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर (0172-4880500) भी जारी किया है, जो योजना से संबंधित सभी सवालों और समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करेगा."