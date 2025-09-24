नवरात्र पर हरियाणा की महिलाओं को सौगात, इस शहर से कल शुरू होगी लाडो लक्ष्मी योजना, खटाखट खाते में आएंगे 2100 रुपए
सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को एक और चुनावी वादा पूरा करेंगे, जिसके लिए राज्य की लाखों महिलाएं इंतजार कर रही हैं.
Published : September 24, 2025 at 6:09 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार 25 सितम्बर को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महत्वाकांक्षी ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू करने जा रही है. योजना के अंतर्गत 2100 रुपये प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी. इस योजना के लिए ऐप की शुरुआत सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को पंचकूला से करेंगे. एडीसी सतबीर मान ने बताया कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना के मोबाइल एप का शुभारंभ पंचकूला से करेंगे. इसी दिन फरीदाबाद सहित प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे."
लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च करेंगे सीएम : एडीसी सतबीर मान ने बताया कि "पात्र महिलाओं को SMS के माध्यम से सूचित किया गया है और उनसे आधार नंबर, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण तैयार रखने को कहा गया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल हो सके. इच्छुक महिलाएं अपना आवेदन मोबाइल से सब्मिट कर सकेंगी. इसके लिए 25 सितम्बर को मोबाइल ऐप लांच किया जाएगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा. ये ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों वर्जन में उपलब्ध होगा. आवेदन केवल विभागीय पोर्टल और “लाडो लक्ष्मी ऐप” के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे."
फर्जी लिंक या अनधिकृत फॉर्म से रहें सावधान: एडीसी सतबीर मान ने बताया कि "सरकार ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी फर्जी लिंक या अनधिकृत फॉर्म से सावधान रहें क्योंकि आवेदन केवल अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त जिन लाभार्थियों के बैंक खाते परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित नहीं हैं, उनसे अपील की गई है कि वे शीघ्र ही अपने सही बैंक खाता विवरण को PPP में अपडेट करें, ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके." उन्होंने बताया कि "हरियाणा सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर (0172-4880500) भी जारी किया है, जो योजना से संबंधित सभी सवालों और समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करेगा."
- हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- आधार और परिवार पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- यदि महिला विवाहित है, तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- बिजली बिल का कनेक्शन नंबर
- एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो)
- महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण
- महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण
रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क, केवल सरल केंद्र से अप्लाई करने पर डोमिसाइल के लिए 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा. उसके बाद लाभार्थियों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा और योजना के अंतर्गत 2100 रुपये प्रतिमाह अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी.
इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो पहले से ही निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, जैसेः-
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
- विधवा एवं निराश्रित महिला सहायता योजना
- हरियाणा दिव्यांग वित्तीय सहायता नियम, 2025
- लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता
- कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता
- बौनों के लिए भत्ता
- महिला एवं एसिड अटैक पीड़िताओं हेतु सहायता
- विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों हेतु योजना, 2023
- पद्म पुरस्कार विजेताओं हेतु हरियाणा गौरव सम्मान योजना अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य योजनाएं
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ: इसके अतिरिक्त यदि महिला पहले से ही किसी सरकारी अथवा स्थानीय निकाय से नियमित/संविदा आधार पर कार्यरत है, आयकरदाता है, या किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी.