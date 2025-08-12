ETV Bharat / state

कोटा की एरोड्रम मंडी में अचानक 'लाल' हुआ टमाटर, सेव के बराबर बिका, जानिए ऐसा क्यों हुआ... - TOMATO PRICES SUDDENLY INCREASED

एरोड्रम सब्जी मंडी में मंगलवार को कमी के चलते टमाटर के भाव 150 रुपए किलो तक पहुंच गए. थोक व्यापारियों ने इसे आर्टिफिशियल तेजी बताया.

Tomato prices increased in Kota's Aerodrome Mandi
कोटा की एरोड्रम मंडी में चढ़े टमाटर के भाव (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 7:34 PM IST

कोटा: कोटा में टमाटर ने सेव की बराबरी कर ली. कोटा की मंडी में मंगलवार को कमी के चलते टमाटर के दाम आसमान छू गए. कोटा में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया. बाजार में सेव भी लगभग इसी भाव मिल रहा है, हालांकि थोक व्यापारियों का कहना है कि यह आर्टिफिशियल तेजी है, जो अचानक बनी है. आने वाले दिनों में टमाटर नॉर्मल भाव पर बिकने लगेगा. वहीं, आज रोजाना के मुकाबले 40 प्रतिशत टमाटर ही मंडी में आया है इसलिए भाव चढ़ गए.

एरोड्रम स्थित फल सब्जी मंडी के बाहर रिटेल व्यापार कर रहे अयान ने बताया कि मंगलवार को टमाटर कम आए थे. उन्होंने महंगे खरीदे हैं, इसलिए दाम ज्यादा हैं. 80 रुपए का आधा किलो और 150 रुपए में एक किलो बेच रहे हैं. हालांकि मंडी में जिनके पास टमाटर था, उन्होंने भी दाम बढ़ा दिए. खरीदार विनोद जैन ने कहा कि उन्होंने दो दिन पहले टमाटर 60 रुपए किलो खरीदे थे. बीते 15 दिन से 50 से 60 रुपए प्रति किलो के बीच भाव चल रहे हैं. आज एकाएक तेजी आई है, जबकि एप्पल भी इसी भाव मिल रहे हैं. वे 150 रुपए किलो सेव लाए हैं.

दूसरी मंडियों में कम थे दाम: दादाबाड़ी सब्जी मंडी में रिटेल व्यापारी अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि जब सुबह मंडी में माल खरीदने गए थे, तब थोक में दाम कम थे. बाद में टमाटर कम था इसीलिए दाम बढ़ा दिए. शुरू में बड़े व्यापारियों ने टमाटर का कैरेट 1500 रुपए के आसपास बेचा था. टमाटर कम आने के चलते दाम फिर 1800 होते हुए 2000 रुपए प्रति कैरेट तक पहुंच गए. एक कैरेट में 25 किलो टमाटर होते हैं, लेकिन छंटने व खुले बेचने में तौल में ज्यादा माल चला जाता है, इसलिए यह करीब 23 किलो के आसपास बैठते हैं. दादाबाड़ी, महावीर नगर, तलवंडी, संतोषी नगर, नयापुरा, विज्ञान नगर, संजय नगर, कुन्हाड़ी व अन्य जगह पर कम दाम ही थे. वहां टमाटर 100 से 120 रुपए किलो बिका.

असामान्य रूप से आई तेजी: मंडी में सब्जियों के थोक व्यापारी नरेश डलवानी ने कहा कि बेंगलूरु से टमाटर महंगा ही उठ रहा है, इसलिए दाम लगातार बढ़ रहे हैं. थोड़ी-थोड़ी तेजी टमाटर में हो रही है. आज असामान्य तेजी है क्योंकि माल ही कम आया है. इसलिए टमाटर के दाम चढ़े हैं. कुछ दिन में महाराष्ट्र का टमाटर आ जाएगा, तब दाम कम हो जाएंगे. मंडी में आज शुरू में 60 रुपए किलो, फिर 80 रुपए किलो तक बड़े व्यापारियों ने टमाटर बेचे हैं.

