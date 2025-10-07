ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में टोल टैक्स में कटौती, जानिए किस टोल प्लाजा में कितनी मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा पर गाड़ियों से संग्रहित किए जाने वाले कर में कटौती की गई है.

CHHATTISGARH TOLL TAX
छत्तीसगढ़ टोल टैक्स (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

October 7, 2025

रायपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने हालिया संशोधन में जो नियम लागू किए हैं उसके अनुसार पूरे देश और छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा पर गाड़ियों से संग्रहित किए जाने वाले कर में कटौती की गई है. इसके तहत कई टोल ऐसे हैं जहां पर पांच रुपए की कमी होगी जबकि कई टोल प्लाजा ऐसे हैं जहां पर ₹20 तक की राहत मिलेगी.

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2008 और संशोधित 2011 अधिनियम को परिवर्तित किया गया है और नए नियम में इसे जोड़ा गया है. जिसके तहत इसमें कटौती होगी. वही फार्स्ट टैग में पैसा खत्म हो जाने पर अब ऑनलाइन यूपीआई से केवल 1.25 फीसदी अतिरिक्त भुगतान करके जाया जा सकता है जबकि अभी भी नकद भुगतान करने पर टोल प्लाजा पर उस टोल प्लाजा के रेट से दोगुनी राशि का भुगतान करना पड़ता है.

छत्तीसगढ़ पर असर- बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के टोल प्लाजा में कार, बस और ट्रक के टोल टैक्स में ₹5 से लेकर ₹20 तक कम होंगे. इसके तहत छत्तीसगढ़ में कार के कुल 12 टोल प्लाजा हैं, जहां पांच रुपए कम होगा. वहीं बस के लिए 10 टोल प्लाजा है, जहां ₹10 और 11 टोल प्लाजा में पांच रुपए और एक में सिर्फ ₹20 कम होगा. जबकि 4 टोल प्लाजा के दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. टोल प्लाजा में हुआ बदलाव 15 नवम्बर ले लागू होगा.

छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा पर गाड़ियों से संग्रहित दर

छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा पर गाड़ियों से संग्रहित दर (ETV Bharat Chhattisgarh)
छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा पर गाड़ियों से संग्रहित दर (ETV Bharat Chhattisgarh)

नकद भुगतान पर दोगुना जबकि यूपीआई से 1.25 प्रतिशत- राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण नियम 2008 और संशोधित 2011 अधिनियम को परिवर्तित किए जाने के बाद फास्ट टैग में पैसा नहीं होने की स्थिति में लोगों को राहत मिलेगी. पहले के नियम के अनुसार यदि फास्ट टैग में पैसा नहीं हो तो दोगुना भुगतान करना पड़ता था. उदाहरण के तौर पर यदि किसी टोल प्लाजा की दर 100 रुपए है और उसे ना देकर कोई जाता है तो उसे 200 रुपए का भुगतान करना पड़ता था. हालांकि नकद भुगतान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. अभी भी नकद भुगतान करने पर दोगुनी राशि ही देनी होगी. कोई भी यदि यूपीआई से ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करता है और टोल प्लाजा का रेट 100 रुपए है तो यूपीआई से 125 रुपए का ही भुगतान करना होगा. यूपीआई से होने वाले इस भुगतान की प्रक्रिया 15 नवम्बर से लागू होगी.

सालाना पास वाले को लाभ नहीं- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 15 अगस्त से शुरू की गई सालाना रिचार्ज स्कीम को जिन लोगों ने लिया है उनके लिए यह नियम काम नहीं करेगा. 15 अगस्त 2025 से निजी वाहनों के लिए सालाना 3000 का रिचार्ज स्कीम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चालू किया गया है. इसके तहत एक साल में इस रिचार्ज से 200 टोल प्लाजा पास किया जा सकता है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आकलन के अनुसार इस रिचार्ज से हर टोल को क्रॉस करने पर उपभोक्ता को केवल 15 रुपए प्रति टोल का खर्च आ रहा हो और इससे कुल 70 प्रतिशत की बचत होती है. इसे लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के हेड, रीजनल ऑफिसर प्रदीप लाला ने कहा कि जो लोग इस रिचार्ज का लाभ ले रहे हैं उनके दर निर्धारित हैं. 200 टोल को पार कर सकते हैं और इसकी समय अवधि 1 साल की है.

NHAI का है लिंकिंग फैक्टर- टोल प्लाजा की दरों में होने वाली कटौती और कम हो रहे रेट के लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के हेड, रीजनल ऑफिसर प्रदीप लाला ने ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए बताया कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिंकिंग फैक्टर से तय होता है. इसके लिए कई पैरामीटर तय किए गए हैं. जिसके आधार पर हर टोल का रेट तय होता है. NHAI ने दरों को लेकर जो नोटीफिकेशन जारी किया है. उसके तहत काम शुरू कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में जितने टोल प्लाजा हैं सभी टोल प्लाजा के सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसे 15 नवम्बर से प्रभावी करेगी. उसके तहत जो भी निर्देश मिले हैं उसके आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ में जितने टोल प्लाजा हैं उसके अपडेशन का कार्य हो रहा है.

