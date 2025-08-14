रायपुर: देश में 14 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद से नेशनल हाइवे पर यात्रा करने वाले लोगों को टोल पर पैसा चुकाने में सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. इसके तहत 14 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद अगर आप अपने फास्ट ट्रैक को ₹3000 से रिचार्ज करते हैं तो 1 साल की वैधता के साथ 200 बार टोल प्लाजा पास करके आना-जाना कर सकते हैं.

3 हजार में 200 बार टोल करिये पार: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था. गडकरी ने कहा था कि लोगों को सड़क पर यात्रा करने के लिए सरकार रियायत देने पर विचार कर रही है. उसी के तहत 14 अगस्त 2025 से लोगों को राहत देने की योजना को शुरू किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में इस योजना का किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे. इस बात को लेकर नेशनल हाइवे अथॉरिटी के रीजनल अफसर प्रदीप कुमार लाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

3 हजार में 200 बार टोल करिये पार (ETV Bharat)

590 की जगह अब लगेंगे सिर्फ 90: प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि इस योजना से 200 क्रॉसिंग आपको फ्री मिल रही है. इसका मतलब हुआ कि आप 200 टोल प्लाजा एक साथ पर कर सकते हैं. इसके नियम यह है कि आप जो रिचार्ज कर रहे हैं उसको 1 साल में खत्म कर लेना है. अगर उसे 1 साल में आप पूरा नहीं करते हैं तो यह पैसा लिप्स हो जाएगा. 1 साल बाद आपको फिर से इसे रिन्यू कराना पड़ेगा.

आधी रात के बाद से होगा बदलाव लागू: टोल प्लाजा के अलग-अलग रेट होते हैं. कुछ टोल प्लाजा 65 रुपए के होते हैं कुछ टोल प्लाजा 175 रुपए के होते हैं. इस नियम के आने से क्या अलग अलग रेट वाले टोल प्लाजा पर कोई अलग अलग डर के साथ कटौती होगी इसे लेकर जानकारी देते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रीजनल अफसर प्रदीप कुमार लाल ने बताया कि इसमें किसी के भी टोल प्लाजा के रेट के अनुसार कोई लेना-देना नहीं है. इसमें टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो यह एक माना जाएगा.

नेशनल हाइवे अथॉरिटी: इसके रिचार्ज प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर नेशनल हाइवे अथॉरिटी के रीजनल अफसर प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि इसका रिचार्ज मार्ग यात्रा जो हमारा ऐप है उसे किया जा सकता है. हमारे एनएच के वेबसाइट से रिचार्ज किया जा सकता है. किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा नहीं देना है. कोई और इसको रिचार्ज कर सके ऐसा कोई ऑप्शन बनाया ही नहीं गया है. सिर्फ एप या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर रिचार्ज कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में कुल 23 टोल प्लाजा: कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह स्टेट हाइवे है या नेशनल हाईवे है. ऐसी स्थिति में लोग ₹15 वाला कटौती मांगने की बात कर देते हैं इसे लेकर प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि कहा कि यह जो योजना है वह केवल नेशनल हाइवे पर लागू है. उसके अलावा कहीं भी यह चालू नहीं है. हमारे छत्तीसगढ़ में दो एजेंसी है NHAI और दूसरा NHPW. इन्हीं के माध्यम से काम किया जा रहा है. उनके जो टोन प्लाजा है इन्हीं पर यह स्कीम लागू है. स्टेट हाइवे की किसी टोल पर यह सुविधा लागू नहीं है. बात पूरे छत्तीसगढ़ की हो तो पूरे प्रदेश में कुल 23 टोल प्लाजा हैं जिन पर यह नियम लागू हो रहा है.

एक रिजार्ज से हो जाएगा काम: इसका रिचार्ज को लेकर किस तरह की सावधानी रखनी है या इसके लिए क्या काम करना है इसका जवाब देते हुए प्रदीप कुमार लाल ने कहा, यह बेहतरीन सुविधा है, अगर कोई आदमी न 53 से छत्तीसगढ़ से ओडिशा बॉर्डर से महाराष्ट्र बॉर्डर तक जाता है तो उसको जाने में 590 लगते हैं अगर वह इस स्कीम के साथ अपने रिचार्ज को करता है तो उसे आने या जाने में सिर्फ ₹90 लगेंगे.

सरकार को फायदा या नुकसान: इस योजना के लागू होने से क्या नेशनल हाइवे अथॉरिटी का घाटा होगा इसको लेकर प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि निश्चित तौर पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा जो निजी गाड़ियों पर हमें टैक्स मिलता है उसका लॉस होगा. लेकिन इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी यह सबसे महत्वपूर्ण बात है.

