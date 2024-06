यूपी में वोटिंग खत्म होते ही हाईवे का टोल बढ़ा, आज रात 12 बजे से लागू होंगी नई दरें - Toll rate increased in up today

Toll rate increased in up today: लखनऊः वोटिंग खत्म होते ही यूपी में टोल में इजाफा हो गया है. हाईवे पर फर्राटा भरना आज रात 12 बजे से महंगा हो गया है. चलिए आगे जानते कि आखिर टोल में कितना इजाफा हुआ है.

दरअसल, एनएचएआई (NHAI) ने एक अप्रैल से हाईवे के टोल टैक्स की दरों में इजाफे का गजट बीते दिनों जारी किया था. ये बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल 2024 से लागू होनी थी. इस बीच यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई. इसके चलते यह फैसला लागू नहीं हो सका. यूपी में एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का अंतिम चरण पूरा होते ही चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई. इसी के साथ ही यूपी में टोल बढ़ोत्तरी की बढ़ी हुई दरें आज रात 12 बजे से लागू कर दी गईं.

यूपी में आज से कितना टोल बढ़ा? (How much toll tax increased in UP from today)

यूपी में हाईवे पर कार, बस और ट्रक के लिए पांच से 25 रुपए तक टोल टैक्स में इजाफा किया गया है. वाहन चालकों से आज रात 12 बजे से बढ़ा हुआ टैक्स वसूला जाएगा. इसके लिए टोल प्लाजा पर इसकी सूची चस्पा कर दी गई है.

यूपी के प्रमुख हाईवे पर एक नजर (highways of Uttar Pradesh)

यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर रोज हजारों वाहन गुजरते हैं. इसके साथ ही कई ऐसे हाईवे भी हैं जो कहीं न कहीं इन एक्सप्रेस वे से जुड़ते हैं. इन सभी पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर आज रात 12 बजे से बढ़े हुए टोल की दरें लागू कर दी जाएंगी.

